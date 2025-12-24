Justiça decreta preventiva de homem que degolou mulher em Taguatinga

A Justiça do Distrito Federal converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante de Leandro Rodrigues dos Santos, 44 anos, acusado de assassinar a companheira, Lidiane Paula de Souza, 43, em Taguatinga. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia realizada na manhã desta quarta-feira (24/12). Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que a manutenção da prisão é necessária para garantia da ordem pública, prevenção de reiteração criminosa e preservação do meio social.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (23/12), em via pública, na QNL 16, Conjunto B, em Taguatinga. Segundo as investigações, Lidiane foi atacada de forma extremamente violenta pelo companheiro, mesmo tendo medida protetiva de urgência em vigor contra ele. Antes de ser morta, a vítima ainda teria pronunciado as últimas palavras — “Baiano, te amo” — instantes antes de ser degolada. A brutalidade do ataque, conforme destacado nos autos, impediu qualquer possibilidade de defesa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), a agressão teve início por volta das 1h51, no Conjunto A da mesma quadra. O autor perseguiu a vítima por cerca de 50 metros, agredindo-a ao longo do trajeto, até dobrar a esquina e consumar o assassinato. Após o crime, ele fugiu do local, o que motivou a mobilização de um cerco policial.

Equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar, com apoio do Grupo Tático Operacional (GTOP), do radiopatrulhamento e do serviço de inteligência, foram acionadas pelo Centro de Operações da PM (COPOM). No local, os policiais encontraram o corpo da vítima caído na via pública. Moradores relataram as características do suspeito e indicaram a direção da fuga. Leandro Rodrigues dos Santos foi localizado pouco tempo depois, ainda com as roupas e as mãos sujas de sangue, e preso em flagrante.

As investigações apontam, ainda, que o autor havia sido abordado horas antes do feminicídio, na mesma região, portando uma faca. Na ocasião, a arma branca foi apreendida e foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com posterior liberação do homem. Pouco depois, ele teria obtido um facão, que, segundo a apuração policial, foi utilizado no assassinato.

O histórico do casal revela uma relação marcada por episódios recorrentes de violência. Leandro e Lidiane viviam em situação de rua e mantinham um relacionamento conturbado havia cerca de um ano. Em 21 de setembro, no Centro Metropolitano Praça do Sol, também em Taguatinga, o agressor foi preso após espancar a companheira com socos e chutes, além de proferir ameaças de esquartejamento. Naquele episódio, ele chegou a ser detido, mas acabou colocado em liberdade dias depois.

Leandro Rodrigues dos Santos foi apresentado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) e permanece custodiado, agora em caráter preventivo, à disposição da Justiça. O inquérito policial segue sob responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que apura todos os detalhes do crime e as circunstâncias que levaram ao descumprimento da medida protetiva concedida à vítima.