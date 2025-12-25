SP tem recorde de calor; Inmet alerta para altas temperaturas no país

Alerta abrange todos os estados da região Sudeste, além do norte do Paraná, leste de Santa Catarina, sul de Goiás e leste de Mato Grosso do Sul - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A cidade de São Paulo registrou nesta quinta-feira (25/12), dia de Natal, a maior temperatura do ano para a capital com 35,9ºC. Até então, a maior marca de 2025 havia sido de 35,1ºC no dia 6 de outubro, segundo o Inmet. Segundo, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a média das temperaturas registradas em todas as estações foi de 35,6ºC, a maior para o mês de dezembro desde 2004, quando começou a ser analisada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O recorde foi batido em duas oportunidades no mesmo dia. Às 15h, os termômetros chegaram a 35,7ºC. Depois, às 16h, o termômetro subiu um pouco mais e chegou aos 35,9ºC. As marcas foram registradas pela estação meteorológica do Mirante de Santana, na Zona Norte da capital paulista.

Recorde de calor também no Rio

A capital fluminense chegou à temperatura máxima de 40,1ºC, conforme o sistema Alerta Rio na estação de medição de Guaratiba, na zona oeste. Foi o dia mais quente desde 6 de outubro, quando o termômetro também bateu os 40,1ºC.

Onda de Calor no país

Nessa terça-feira (23) o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso laranja de alta temperaturas em oito estados do Brasil. O alerta se refere a perigo para o calor.

O aviso do instituto segue até as 18h desta sexta-feira (26) e abrange todos os estados da região Sudeste, além do norte do Paraná, leste de Santa Catarina, sul de Goiás e leste de Mato Grosso do Sul.

*Com informações da Agência Estado