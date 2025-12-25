InícioBrasil
SP tem recorde de calor; Inmet alerta para altas temperaturas no país

Nessa terça-feira (23) o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso laranja de alta temperaturas em oito estados do Brasil

Alerta abrange todos os estados da região Sudeste, além do norte do Paraná, leste de Santa Catarina, sul de Goiás e leste de Mato Grosso do Sul - (crédito: Reprodução/TV Globo)
A cidade de São Paulo registrou nesta quinta-feira (25/12), dia de Natal, a maior temperatura do ano para a capital com 35,9ºC. Até então, a maior marca de 2025 havia sido de 35,1ºC no dia 6 de outubro, segundo o Inmet. Segundo, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a média das temperaturas registradas em todas as estações foi de 35,6ºC, a maior para o mês de dezembro desde 2004, quando começou a ser analisada.

O recorde foi batido em duas oportunidades no mesmo dia. Às 15h, os termômetros chegaram a 35,7ºC. Depois, às 16h, o termômetro subiu um pouco mais e chegou aos 35,9ºC. As marcas foram registradas pela estação meteorológica do Mirante de Santana, na Zona Norte da capital paulista.

Recorde de calor também no Rio

A capital fluminense chegou à temperatura máxima de 40,1ºC, conforme o sistema Alerta Rio na estação de medição de Guaratiba, na zona oeste. Foi o dia mais quente desde 6 de outubro, quando o termômetro também bateu os 40,1ºC.

Onda de Calor no país

Nessa terça-feira (23) o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso laranja de alta temperaturas em oito estados do Brasil. O alerta se refere a perigo para o calor.

O aviso do instituto segue até as 18h desta sexta-feira (26) e abrange todos os estados da região Sudeste, além do norte do Paraná, leste de Santa Catarina, sul de Goiás e leste de Mato Grosso do Sul.

*Com informações da Agência Estado

Por Ronayre Nunes
postado em 25/12/2025 20:05 / atualizado em 25/12/2025 20:14
