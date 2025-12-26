Traficante preso é suspeito de mandar matar namorado da ex no Natal

Um traficante preso é o principal suspeito de ter mandado matar o atual namorado de sua ex-namorada, em plena noite de Natal (25/12), no Aglomerado da Serra, Centro-Sul de Belo Horizonte.
O fato foi registrado na Vila Nossa Senhora do Rosário, área que ao lado da vizinha Vila Aparecida receberam reforço no policiamento logo após a ocorrência.
Anderson Braian Gonçalves Miranda, de 26 anos, foi executado por disparos de arma de fogo na Rua Coronel Jorge Davis. Ele não chegou a ser socorrido.
A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou o corpo durante patrulhamento preventivo realizado pelo Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar).
Os militares foram chamados por duas moradoras que disseram ter ouvido os disparos e indicaram o local onde a vítima estava.
Como era a cena do crime?
Conforme apurado pelos levantamentos periciais da Polícia Civil, o cadáver estava estirado no pavimento e apresentava seis orifícios de entrada de projéteis, localizados primordialmente na região do crânio e nos membros superiores.
O pai de Anderson compareceu ao local para realizar a identificação formal, sendo o corpo posteriormente transportado pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML) para os procedimentos de necropsia.
A principal tese investigada aponta para uma execução por ciúmes, já que informações coletadas na comunidade sugerem que a ordem para o assassinato partiu de um detento, liderança do narcotráfico local, que teria decretado a morte do jovem devido ao envolvimento amoroso dele com sua ex-namorada.
Equipes do Tático Móvel e do Gepar 7, vinculadas ao 22º Batalhão da Polícia Militar, realizaram varreduras e diligências na tentativa de capturar os executores materiais do homicídio. Apesar do cerco policial e das buscas em pontos estratégicos da comunidade, nenhum suspeito foi detido até o fechamento desta edição.
O inquérito para elucidar a autoria e a dinâmica completa do atentado seguirá sob responsabilidade da Polícia Civil de Minas Gerais. A corporação busca agora confirmar a conexão entre o mandante encarcerado e os comparsas que efetuaram os disparos.
A ocorrência reacende o debate sobre a influência de criminosos detidos na gestão da violência urbana e sobre as medidas de controle de comunicação no sistema prisional mineiro.
Execução por ciúmes
- Acionamento da PMMG: abordagem de duas mulheres ao patrulhamento do Gepar após disparos
- Localização da vítima: encontro de Anderson Braian, de 26 anos, caído na Rua Coronel Jorge Davis
- Constatação do óbito: identificação imediata de ausência de sinais vitais por perfurações de bala
- Identificação familiar: presença do pai da vítima no local para reconhecimento oficial do filho
- Procedimento pericial: contagem de seis perfurações pelo corpo e remoção para o IML
- Hipótese investigativa: crime ordenado por traficante preso por motivo de relacionamento afetivo
- Conflitos passionais: ordens de retaliação originadas por relacionamentos com ex-parceiras de criminosos
- Comando do cárcere: influência de lideranças do tráfico na execução de crimes mesmo sob custódia
- Retaliação do tráfico: uso de execução sumária como forma de afirmação de poder territorial
- Fragilidade de monitoramento: uso de comunicações ilícitas para coordenação de atentados violentos