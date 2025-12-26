Traficante preso é suspeito de mandar matar namorado da ex no Natal

Rua Coronel Jorge Davis onde Anderson Braian, de 26 anos, foi encontrado morto. Assassinato teria sido ordenado de dentro da prisão por ex da namorada - (crédito: Reprodução Google StreetView)

Um traficante preso é o principal suspeito de ter mandado matar o atual namorado de sua ex-namorada, em plena noite de Natal (25/12), no Aglomerado da Serra, Centro-Sul de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>



O fato foi registrado na Vila Nossa Senhora do Rosário, área que ao lado da vizinha Vila Aparecida receberam reforço no policiamento logo após a ocorrência.

Anderson Braian Gonçalves Miranda, de 26 anos, foi executado por disparos de arma de fogo na Rua Coronel Jorge Davis. Ele não chegou a ser socorrido.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou o corpo durante patrulhamento preventivo realizado pelo Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar).

Os militares foram chamados por duas moradoras que disseram ter ouvido os disparos e indicaram o local onde a vítima estava.

Como era a cena do crime?

Conforme apurado pelos levantamentos periciais da Polícia Civil, o cadáver estava estirado no pavimento e apresentava seis orifícios de entrada de projéteis, localizados primordialmente na região do crânio e nos membros superiores.

O pai de Anderson compareceu ao local para realizar a identificação formal, sendo o corpo posteriormente transportado pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML) para os procedimentos de necropsia.

A principal tese investigada aponta para uma execução por ciúmes, já que informações coletadas na comunidade sugerem que a ordem para o assassinato partiu de um detento, liderança do narcotráfico local, que teria decretado a morte do jovem devido ao envolvimento amoroso dele com sua ex-namorada.

Equipes do Tático Móvel e do Gepar 7, vinculadas ao 22º Batalhão da Polícia Militar, realizaram varreduras e diligências na tentativa de capturar os executores materiais do homicídio. Apesar do cerco policial e das buscas em pontos estratégicos da comunidade, nenhum suspeito foi detido até o fechamento desta edição.

O inquérito para elucidar a autoria e a dinâmica completa do atentado seguirá sob responsabilidade da Polícia Civil de Minas Gerais. A corporação busca agora confirmar a conexão entre o mandante encarcerado e os comparsas que efetuaram os disparos.

A ocorrência reacende o debate sobre a influência de criminosos detidos na gestão da violência urbana e sobre as medidas de controle de comunicação no sistema prisional mineiro.

Execução por ciúmes