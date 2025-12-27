Lancha pega fogo em Angra dos Reis; incêndio deixa feridos

Momento em que a lancha pega fogo em Angra dos Reis (RJ) - (crédito: Reprodução / X / @fernandoseven)

Uma lancha pegou fogo, no início da tarde deste sábado (27/12), em Angra dos Reis, na região da Costa Verde do Rio de Janeiro. O incêndio deixou seis feridos no mar da Baía da Ribeira, e ocorreu próximo à região da Japuíba, por volta das 12h32.

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro informou que as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Municipal da Japuíba. Não há, porém, informações sobre o estado de saúde delas, ou sobre o que causou o incêndio.

Segundo informações do portal g1, o incêndio provocou uma fumaça preta e densa. A unidade médica responsável pelo atendimento confirmou que o atendimento médico foi realizado. O portal também noticia que a Marinha do Brasil enviou uma equipe para verificar a ocorrência.

O Correio tenta contato com a Marinha do Brasil para buscar mais informações sobre o caso, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. Em caso de retorno, este texto será atualizado.