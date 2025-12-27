InícioBrasil
RIO DE JANEIRO

Lancha pega fogo em Angra dos Reis; incêndio deixa feridos

Acidente ocorreu no mar da Baía da Ribeira. Seis vítimas foram socorridas

Momento em que a lancha pega fogo em Angra dos Reis (RJ) - (crédito: Reprodução / X / @fernandoseven)
Momento em que a lancha pega fogo em Angra dos Reis (RJ) - (crédito: Reprodução / X / @fernandoseven)

Uma lancha pegou fogo, no início da tarde deste sábado (27/12), em Angra dos Reis, na região da Costa Verde do Rio de Janeiro. O incêndio deixou seis feridos no mar da Baía da Ribeira, e ocorreu próximo à região da Japuíba, por volta das 12h32. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro informou que as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Municipal da Japuíba. Não há, porém, informações sobre o estado de saúde delas, ou sobre o que causou o incêndio. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo informações do portal g1, o incêndio provocou uma fumaça preta e densa. A unidade médica responsável pelo atendimento confirmou que o atendimento médico foi realizado. O portal também noticia que a Marinha do Brasil enviou uma equipe para verificar a ocorrência.

O Correio tenta contato com a Marinha do Brasil para buscar mais informações sobre o caso, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. Em caso de retorno, este texto será atualizado. 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 27/12/2025 23:10
SIGA
x