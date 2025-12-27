Ultraleve de propaganda cai no mar de Copacabana e afunda

O momento em que o ultraleve caiu no mar na praia de Copacabana - (crédito: Reprodução / X / @Val_Ce1)

Um avião de pequeno porte (ultraleve) caiu, no início da tarde deste sábado (27/12), na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A aeronave fazia, de acordo com as primeiras informações, um serviço de publicidade. A queda aconteceu nas proximidades do posto 3.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o acionamento ocorreu às 12h34 deste sábado. De acordo com a corporação, buscas são feitas no local "com todos os recursos disponíveis". As buscas seguem em andamento. Ainda não há informações sobre a quantidade de vítimas, o número de passageiros a bordo e a causa da queda.

Veja o momento em que o avião caiu no mar na praia de Copacabana:

Momento da queda de um Ultraleve no mar de Copacabana, na zona Sul do Rio de Janeiro, na altura do Posto 3. pic.twitter.com/wikeQ3yfxx — Val_Ce1??? (@Val_Ce1) December 27, 2025

Segundo testemunhas ouvidas pelo portal g1, a aeronave afundou rapidamente depois de cair. Ainda por volta das 13h, a procura em alto mar seguia, com motos aquáticas, embarcações infláveis, equipe de mergulho e apoio aéreo.

Em comunicado, a A Força Aérea Brasileira (FAB) também confirmou que ajuda no processo de procura por vítimas e na remoção da aeronave do mar. Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III) foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência (leia também a nota na íntegra, ao final da matéria).

De acordo com a corporação, os profissionais aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave. A corporação também informou que a conclusão da investigação ocorrerá no menor prazo possível.

Leia a nota completa da Força Aérea Brasileira, na íntegra:

"A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), informa que, neste sábado (27/12), investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III) — órgão regional do CENIPA, com sede no Rio de Janeiro (RJ) — foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-AGB na praia de Copacabana (RJ).

Durante a Ação Inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação.

Acompanhe a investigação



Em breve, a ocorrência estará disponível para consulta no Painel SIPAER do CENIPA, acessível pelo site do Centro. Clique no menu “Ocorrências” e, em “Filtros de Pesquisa”, informe a matrícula da aeronave no campo “Matrícula”.

Prazo para conclusão



A conclusão dessa investigação ocorrerá no menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes. Ao término das atividades, o Relatório Final SIPAER será publicado no site do CENIPA, acessível a toda a sociedade.

O CENIPA destaca que somente se pronuncia oficialmente sobre os resultados de suas investigações por meio da publicação do Relatório Final SIPAER, conforme disposto no art. 88-H da Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica – CBA).

Objetivo das investigações



As investigações conduzidas pelo CENIPA têm como único objetivo contribuir para a prevenção de acidentes aeronáuticos, disseminando lições aprendidas por meio dos Relatórios Finais de investigação e, quando aplicáveis, por meio das Recomendações de Segurança. As atividades não têm o propósito de atribuir culpa ou responsabilidade civil ou criminal por um acidente aeronáutico, mas, sim, de identificar os possíveis fatores contribuintes relacionados à ocorrência, com o objetivo de preservar vidas por meio do fortalecimento da segurança do transporte aéreo. Tais diretrizes estão em conformidade com o art. 86-A da Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA), bem como o §4º, art. 1º, do Decreto nº 9.540/2018 (Decreto SIPAER) e o Anexo 13 à Convenção sobre Aviação Civil Internacional, da qual o Brasil é signatário."

Leia a nota completa do Corpo de Bombeiros, na íntegra:

"O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado, por volta de 12h34 deste sábado, para a queda de uma aeronave de pequeno porte (ultraleve) no mar, nas proximidades do posto 3 da praia de Copacabana

Equipes da Corporação atuam no local com todos os recursos disponíveis, incluindo motos aquáticas, embarcações infláveis, equipe de mergulho e apoio aéreo.

Até o momento, as buscas seguem em andamento. Ainda não há confirmação sobre a quantidade de vítimas."