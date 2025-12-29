Acidentes fatais em rodovias do país marcam o fim de ano

O fim de ano está marcado por um aumento significativo no número de acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras, impulsionado pelo intenso fluxo de veículos típico do período de festas, quando milhares de motoristas pegam a estrada para viagens longas. Em diferentes regiões do país, colisões graves resultaram em mortes e mobilizaram equipes de resgate e autoridades de trânsito.

Em Minas Gerais, um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou quatro pessoas mortas e uma ferida na BR-135, na altura do município de Buenópolis, no norte do estado, na manhã de ontem. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a colisão foi frontal e ocorreu no quilômetro 502 da rodovia. O acidente envolveu um Fiat Cronos, que seguia no sentido Belo Horizonte, e um Renault Duster, que trafegava em direção a Montes Claros, no norte de Minas.

No interior de São Paulo, dois jovens morreram na noite do último sábado após um grave acidente na Rodovia Professor Boanerges de Lima (SP-340), em Casa Branca. As vítimas foram o fisiculturista Caique Teixeira Borri, de 24 anos, e a fisioterapeuta Flávia Acássia da Silva, de 28 anos, que mantinham um relacionamento.

O acidente ocorreu por volta das 23h57, no quilômetro 217 da rodovia, quando a caminhonete em que o casal estava capotou. De acordo com informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista de uma Toyota Hilux perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e colidiu com uma placa de divisor de fluxo. Em seguida, o veículo atingiu uma barreira de concreto, capotou e colidiu contra a pilastra de um viaduto, parando tombado.

Com a violência do impacto, uma das vítimas ficou presa no interior do veículo, enquanto a outra foi arremessada para fora, permanecendo no canteiro central. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, ambos já estavam mortos.

Já na Bahia, um grave acidente registrado na manhã deste sábado resultou na morte de 11 pessoas na BR-101, nas proximidades do município de Mucuri, na divisa com o Espírito Santo. A tragédia foi confirmada ao Correio pela concessionária Ecovias Capixaba, responsável pela administração da via.

Segundo a empresa, a batida frontal entre dois veículos de passeio ocorreu às 8h52, no quilômetro 953,6 da rodovia. Dez pessoas morreram ainda no local. Uma 11ª vítima chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Por conta do acidente, a BR-101 precisou ser totalmente interditada para o trabalho das equipes de resgate, sendo liberada apenas por volta das 13h.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os veículos completamente destruídos e em chamas após a colisão, evidenciando a gravidade do impacto. De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) havia oito passageiros em um Fiat Doblò e três ocupantes em uma Chevrolet S10. Entre os ocupantes do primeiro veículo estavam uma mulher grávida e duas crianças, de 2 e 4 anos.

Ônibus clandestinos

O setor de transportes está preocupado com a segurança dos brasileiros em viagens de ônibus nesse fim de ano. Muitos ônibus clandestinos e sem revisões estarão nas estradas sem segurança alguma.

"Neste réveillon, só use ônibus regulares. Ônibus clandestinos podem estragar sua festa e colocar em risco sua segurança e sua viagem neste fim de ano", alerta Letícia Pineschi, conselheira da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati).