Camarote cai, deixa feridos e interrompe show no litoral de SC

Parte da estrutura montada para o Festival Réveillon Itajaí (SC), organizado pela prefeitura da cidade, desabou durante um show na noite deste sábado (27/12). Seis pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o hospital, de acordo com o poder municipal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, a estrutura montada para instalação de um bar no térreo e camarotes no segundo pavimento cederam parcialmente. As equipes foram acionadas às 21h52 deste sábado, na primeira noite do festival.

O cantor Suel se apresentava no momento do desabamento. Os bombeiros isolaram e evacuaram a área. Vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas deixando a área às pressas após a queda da estrutura.

A prefeitura de Itajaí afirma que a estrutura do camarote operava com capacidade reduzida, inferior ao limite máximo permitido, com laudos técnicos, vistorias e seguros vigentes. Uma perícia técnica está sendo realizada para identificar as causas do incidente.

O prefeito Robison Coelho (PL) se desculpou pelo incidente e afirmou que as vítimas estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Saúde do município. "Quero me solidarizar e pedir desculpa para cada um de vocês, me colocar à disposição de vocês e suas famílias", afirmou o prefeito em vídeo publicado nas redes sociais.

A programação com shows gratuitos e queima de fogos na marina está mantida, de acordo com a prefeitura. O festival vai até dia 31. Entre as atrações estão os cantores Dilsinho, Kamisa 10 e Vitor Kley. "Todas as medidas de segurança serão revisadas para que não comprometa a segurança geral do evento", diz o comunicado da prefeitura de Itajaí.