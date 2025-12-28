Três pessoas são resgatadas após 20 horas à deriva em Rio de SP

Os tripulantes da embarcação foram encontrados agarrados a coletes salva-vidas - (crédito: Reprodução/Instagram @corpodebombeirosdapmesp )

Três pessoas foram resgatadas neste sábado, 27, após cerca de 20 horas à deriva no Rio Paraná, na cidade de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de São Paulo, um barco com três pescadores naufragou após mudanças repentinas no tempo, o que gerou ventos fortes.

Os tripulantes da embarcação foram encontrados agarrados a coletes salva-vidas. Segundo os bombeiros, os náufragos estavam "conscientes e orientados", mas apresentavam desgaste físico e desidratação.

"No que ele (o barco) virou, a gente segurou nas bordas, mas foi terrível. Foi uma sensação que nunca mais quero ter na minha vida, (ficar) à deriva", disse uma das sobreviventes em vídeo publicado pelos bombeiros nas redes sociais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após o resgate, as três pessoas foram encaminhadas para unidades de saúde para atendimento médico e, conforme os bombeiros, passam bem.

Para chegar aos náufragos, foram usadas embarcações e um helicóptero águia da Polícia Militar de São Paulo.