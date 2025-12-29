InícioBrasil
Susto

Helicóptero da Band faz pouso forçado em Guarulhos após pane no motor

Aeronave sobrevoava uma das rodovias mais movimentadas do país no momento do incidente

Aeronave ficou danificada após o pouso emergencial. Não há informações de feridos - (crédito: Reprodução redes sociais)
Aeronave ficou danificada após o pouso emergencial. Não há informações de feridos - (crédito: Reprodução redes sociais)

Um helicóptero da Band sofreu uma pane na tarde desta segunda-feira (29/12), na Zona Norte de São Paulo. Após o motor da aeronave perder a potência, o piloto teve que fazer um pouso forçado em Guarulhos. Apesar do susto, o piloto e o cinegrafista da emissora passam bem e seguem em observação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O acidente aconteceu no fim da tarde enquanto o helicóptero sobrevoava a Via Dutra para captar imagens ao vivo. Durante o pouso no estacionamento de uma transportadora, uma das hélices atingiu uma carreta e danificou a aeronave.

A informação foi confirmada ao vivo no programa Brasil Urgente, apresentado por Joel Datena. "Infelizmente a nossa aeronave está danificada, mas felizmente nossa equipe está 100%, tá todo mundo bem", afirmou o apresentador. "O comandante Valdo fez o possível para colocar a aeronave no chão com segurança".

Em nota, a Band afirma que o Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e que a manutenção e certificações do helicóptero estão em dia. “A Band lamenta o incidente e está prestando todo o apoio aos profissionais”, informa a emissora. 

Os ocupantes do helicóptero foram encaminhados para o Hospital Samaritano e para o Hospital São Luís de Guarulhos  A causa da falha no motor da aeronave ainda está sob investigação.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 29/12/2025 21:21
SIGA
x