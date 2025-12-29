Helicóptero da Band faz pouso forçado em Guarulhos após pane no motor

Aeronave ficou danificada após o pouso emergencial. Não há informações de feridos - (crédito: Reprodução redes sociais)

Um helicóptero da Band sofreu uma pane na tarde desta segunda-feira (29/12), na Zona Norte de São Paulo. Após o motor da aeronave perder a potência, o piloto teve que fazer um pouso forçado em Guarulhos. Apesar do susto, o piloto e o cinegrafista da emissora passam bem e seguem em observação.

O acidente aconteceu no fim da tarde enquanto o helicóptero sobrevoava a Via Dutra para captar imagens ao vivo. Durante o pouso no estacionamento de uma transportadora, uma das hélices atingiu uma carreta e danificou a aeronave.

A informação foi confirmada ao vivo no programa Brasil Urgente, apresentado por Joel Datena. "Infelizmente a nossa aeronave está danificada, mas felizmente nossa equipe está 100%, tá todo mundo bem", afirmou o apresentador. "O comandante Valdo fez o possível para colocar a aeronave no chão com segurança".

Em nota, a Band afirma que o Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e que a manutenção e certificações do helicóptero estão em dia. “A Band lamenta o incidente e está prestando todo o apoio aos profissionais”, informa a emissora.

Os ocupantes do helicóptero foram encaminhados para o Hospital Samaritano e para o Hospital São Luís de Guarulhos A causa da falha no motor da aeronave ainda está sob investigação.