Tempo virou! Chuva ganha força e persistirá até a virada do ano

Depois de um início de manhã com sol forte e sensação de calor, o tempo mudou, com predomínio de muitas nuvens - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Distrito Federal entrou em um período de instabilidade marcado pelo retorno das chuvas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica pancadas de chuva ao longo dos próximos dias, que podem se estender até a virada do ano, acompanhadas de trovoadas e aumento da nebulosidade. O domingo (28/12) iniciou com temperaturas entre 16,8°C nas mínimas e máximas previstas entre 27°C e 28°C.

Depois de um início de manhã com sol forte e sensação de calor, o tempo mudou, com predomínio de muitas nuvens. A tendência, de acordo com os modelos meteorológicos, é que as chuvas ocorram de forma isolada, mas com possibilidade de atingir diferentes regiões do DF, especialmente no fim da tarde e início da noite. Em alguns momentos, também não se descarta a ocorrência de pancadas durante a manhã.

O meteorologista do Inmet Danilo Cabral explicou que a mudança no padrão do tempo já vinha sendo sinalizada nos dias anteriores. “A tendência é que a gente passe até a virada do ano não com chuva o dia todo, mas com pelo menos algumas pancadas durante o dia”, afirmou. Segundo ele, nas próximas 72 horas, a chuva pode ganhar ainda mais intensidade, principalmente entre os dias 30 e 31.

Cabral também chamou atenção para os fenômenos associados às altas temperaturas. “Como estava muito quente, a atmosfera fica mais instável. Não descartamos a possibilidade de granizo em pontos isolados do DF, justamente por essa condição termodinâmica favorável”, explicou.

O Inmet reforça que as previsões são atualizadas diariamente e podem sofrer ajustes conforme a evolução dos sistemas atmosféricos. A orientação é que a população acompanhe os boletins meteorológicos e fique atenta a mudanças rápidas no tempo, típicas deste período chuvoso.