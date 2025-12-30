Governo divulga lista de feriados nacionais de 2026, confira

O governo federal, em conjunto com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), publicou a portaria com a lista de feriados e pontos facultativos de 2026. O calendário, divulgado nesta terça-feira (30/12) no Diário Oficial da União, estabelece dez feriados nacionais, sendo nove em dias úteis. Já os pontos facultativos se totalizaram em nove, todos em dias úteis.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sete datas dos feriados nacionais serão em segundas-feiras ou sextas-feiras, prolongando as chances de períodos mais longos sem a necessidade de ir ao trabalho.

“As datas devem ser observadas pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sem comprometimento das atividades públicas consideradas como serviços essenciais à população. A medida tem como objetivo assegurar previsibilidade administrativa, apoiar o planejamento institucional e garantir a continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais em todo o país”, escreveu o Ministério.

Confira as datas:

Feriados nacionais em 2026

1º de janeiro (quinta-feira) – Confraternização Universal

– Confraternização Universal 3 de abril (sexta-feira) – Paixão de Cristo

– Paixão de Cristo 21 de abril (terça-feira) – Tiradentes

– Tiradentes 1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalho

– Dia do Trabalho 7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil

– Independência do Brasil 12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida

– Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (segunda-feira) – Finados

– Finados 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República

– Proclamação da República 20 de novembro (sexta-feira) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

– Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra 25 de dezembro (sexta-feira)– Natal

Pontos facultativos

16 de fevereiro ( segunda-feira)- Carnaval

Carnaval 17 de fevereiro (terça-feira) – Carnaval

– Carnaval 18 de fevereiro (quarta-feira) – Quarta-Feira de Cinzas (até 14h)

– Quarta-Feira de Cinzas (até 14h) 20 de abril (segunda-feira) - Ponto facultativo do feriado de Tiradentes

- Ponto facultativo do feriado de Tiradentes 4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi

– Corpus Christi 5 de junho(sexta-feira) - Ponto facultativo do Corpus Christi

- Ponto facultativo do Corpus Christi 28 de outubro (quarta-feira) – Dia do Servidor Público Federal

– Dia do Servidor Público Federal 24 de dezembro (quinta-feira) – Véspera de Natal (após 13h)

– Véspera de Natal (após 13h) 31 de dezembro (quinta-feira)– Véspera de Ano-Novo (após 13h)

* Estagiária sob a supervisão de Benjamin Figueredo