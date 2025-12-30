Governo divulga lista de feriados nacionais de 2026, confira

O governo federal, em conjunto com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), publicou a portaria com a lista de feriados e pontos facultativos de 2026. O calendário, divulgado nesta terça-feira (30/12) no Diário Oficial da União, estabelece dez feriados nacionais, sendo nove em dias úteis. Já os pontos facultativos se totalizaram em nove, todos em dias úteis.
Sete datas dos feriados nacionais serão em segundas-feiras ou sextas-feiras, prolongando as chances de períodos mais longos sem a necessidade de ir ao trabalho.
“As datas devem ser observadas pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sem comprometimento das atividades públicas consideradas como serviços essenciais à população. A medida tem como objetivo assegurar previsibilidade administrativa, apoiar o planejamento institucional e garantir a continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais em todo o país”, escreveu o Ministério.
Confira as datas:
Feriados nacionais em 2026
- 1º de janeiro (quinta-feira)– Confraternização Universal
- 3 de abril (sexta-feira)– Paixão de Cristo
- 21 de abril (terça-feira)– Tiradentes
- 1º de maio (sexta-feira)– Dia do Trabalho
- 7 de setembro (segunda-feira)– Independência do Brasil
- 12 de outubro (segunda-feira)– Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (segunda-feira)– Finados
- 15 de novembro (domingo)– Proclamação da República
- 20 de novembro (sexta-feira)– Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (sexta-feira)– Natal
Pontos facultativos
- 16 de fevereiro (segunda-feira)- Carnaval
- 17 de fevereiro (terça-feira)– Carnaval
- 18 de fevereiro (quarta-feira)– Quarta-Feira de Cinzas (até 14h)
- 20 de abril (segunda-feira)- Ponto facultativo do feriado de Tiradentes
- 4 de junho (quinta-feira)– Corpus Christi
- 5 de junho(sexta-feira)- Ponto facultativo do Corpus Christi
- 28 de outubro (quarta-feira)– Dia do Servidor Público Federal
- 24 de dezembro (quinta-feira)– Véspera de Natal (após 13h)
- 31 de dezembro (quinta-feira)– Véspera de Ano-Novo (após 13h)
* Estagiária sob a supervisão de Benjamin Figueredo
