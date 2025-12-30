Copa do Mundo 2026: tudo o que você precisa saber

A taça da Copa do Mundo ao lado da bola oficial da edição de 2026 da competição, a Trionda - (crédito: Foto: Divulgação/Adidas)

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 já começou. A pouco mais de cinco meses da abertura da competição, marcada para 11 de junho, a competição já conhece a formação dos 12 grupos responsáveis por abrigar as seleções participantes, assim como os locais e os horários das partidas. Serão, ao todo, 48 times inscritos na primeira fase.

Há, também, expectativa pelos últimos compromissos amistosos de cada esquadrão antes do início do Mundial, marcados para março; assim como pelas convocações finais, em maio. A tendência é que as seleções disputem os amistosos finais com boa parte dos atletas que estarão na América do Norte para o campeonato mundial.

A Seleção Brasileira já sabe qual caminho precisará percorrer para chegar ao mata-mata. Cabeça de chave do grupo C, foi sorteada como adversária de Marrocos, Escócia e Haiti. As partidas acontecerão nos dias 13 (um sábado), 19 (uma sexta-feira) e 24 de junho (uma quarta-feira). Outras 43 seleções também já sabem contra quem terão os primeiros desafios.

Apenas outras seis ainda precisam ser definidas. Vinte e dois times (16 da Europa e quatro de outros continentes, todos do pote 4) disputam o sexteto de vagas restantes. A definição será feita após a disputa de um playoff, em março.

A seguir, confira detalhes e curiosidades sobre a Copa do Mundo de 2026:

Maior número de times e jogos da história da competição

A edição de 2026 da Copa do Mundo será a maior da história. Adotado em 1998, na França, o formato de 32 equipes foi expandido. Na América do Norte, serão 48 times na corrida pela taça. O número de participantes, por consequência, também gerou aumento na quantidade de partidas, cidades e países-sede, e até o mata-mata do torneio.

A fase preliminar, que começava nas oitavas de final, terá a inédita disputa dos 16-avos de final. Antes, apenas duas equipes por grupo avançavam. Agora, os oito melhores terceiros colocados de cada chave também estarão no mata-mata. Portanto, após três jogos da fase de grupos, serão disputados 16-avos de final, oitavas, quartas, semis e a finalíssima.

Estados Unidos terá o maior número de sedes

Organizada em três países pela primeira vez, a Copa do Mundo acontecerá nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Serão, ao todo, 16 cidades diferentes, com 104 jogos a serem disputados. Quem terá mais sedes, ou seja, receberá mais jogos, são os EUA. Serão 11 ao redor da terra do Tio Sam. Outras três estarão em território mexicano, e duas em solo canadense.

Recorde de mais participações deve ser alcançado

Tudo indica que o recorde de mais participações em Copas do Mundo será quebrado na versão de 2026. Principais símbolos da geração da qual fazem parte, o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi caminham para a sexta aparição em uma edição de Mundial. Os capitães dos respectivos países já detêm o recorde em questão.

Com cinco copas no currículo, estão empatados com o ex-meio-campista alemão, Lothar Matthaus; o ex-goleiro italiano, Gianluiggi Buffon; e o ex-goleiro mexicano Antônio Carbajal. Portanto, como ainda atuam com regularidade pelas respectivas nações, devem se tornar os novos donos isolados dos recordes. O goleiro mexicano Guillermo Ochoa, caso seja convocado e entre em campo, também poderá atingir a marca. No entanto, fora das convocações desde agosto, ainda não tem presença confirmada.

México quebra marca como país-sede

Prestes a contar com três cidades-sede na competição (Cidade do México, Monterrey e Guadalajara), o México faz contagem regressiva para bater o recorde de país que mais vezes recebeu o torneio. Esta será a terceira vez em que os mexicanos serão encarregados de receber o Mundial. A primeira aconteceu em 1970, ano que marcou o tricampeonato brasileiro, liderado pela trupe de Pelé e Zagallo. A segunda, em 1986, trouxe o segundo título da história da Seleção Argentina, entoada por Diego Armando Maradona. Com duas aparições, estão Brasil, Itália, França, Alemanha e EUA (este último considerando o envolvimento em 2026).

Mais títulos e aparições na história da competição

Independentemente do desfecho da versão de 2026 da Copa do Mundo, o Brasil continuará como o maior campeão e detentor de mais participações na competição. Cinco vezes vencedora, a Seleção somente poderá ser alcançada em casos de título de Alemanha ou Itália. Esta última, no entanto, sequer confirmou presença. Ainda disputará, em março, os playoffs da Europa, em busca da vaga. Além disso, a Canarinho marcou presença em todas as 22 edições do campeonato. Somente os alemães, com 20, chegam perto.

Mais jogos disputados. Artilharia histórica a caminho?

O capitão da Argentina, Lionel Messi, é o detentor da marca de mais jogos disputados em Copas. Com as cinco participações (Alemanha, 2006; África do Sul, 2010; Brasil, 2014; Rússia, 2018; e Catar, 2022), Messi acumula 26 partidas disputadas até o momento. O número deve aumentar na América do Norte. Com 13 gols marcados, o argentino está em quarto na artilharia histórica do torneio. O líder, o ex-atacante alemão Miroslav Klose, com 16, portanto, pode ser ultrapassado. A estrela do Inter Miami, no entanto, é seguida de perto pelo francês do Real Madrid, Kylian Mbappé. O capitão francês tem 12 na conta, mas é 12 anos mais novo do que o argentino. Ou seja, terá mais tempo para se tornar no detentor da marca.

Oportunidade para manter hegemonia em gols marcados

A Seleção Brasileira é, também, a detentora do maior número de gols marcados em Mundiais. Em 22 edições, são 237 bolas nas redes. No entanto, é seguida de perto, mais uma vez, pela Alemanha. Os germânicos têm 232 gols anotados. A Argentina é a dona da terceira posição, com 152.

Marca na lista de adversários da Seleção

Membro do pote 4 e último adversário da Seleção Brasileira na fase de grupos, o Haiti será o 50º adversário diferente do Brasil em Copas do Mundo. A marca será alcançada durante a 23ª participação verde-amarelo na competição. Até hoje, foram disputadas apenas três partidas entre as equipes - todas amistosas.

Confira todos os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026:

Grupo A



México

África do Sul

República da Coreia

Tchéquia/Dinamarca/Macedônia do Norte/República da Irlanda - (jogos em março)

Grupo B

Canadá

Bósnia e Herzegovina/Itália/Irlanda do Norte/País de Gales - (jogos em março)

Catar

Suíça

Grupo C



Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

Grupo D



Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Kosovo/Romênia/Eslováquia/Turquia - (jogos em março)

Grupo E



Alemanha

Curaçau

Costa do Marfim

Equador

Grupo F



Holanda

Japão

Albânia/Polônia/Suécia/Ucrânia - (jogos em março)

Tunísia

Grupo G



Bélgica

Egito

RI do Irã

Nova Zelândia

Grupo H



Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

Grupo I



França

Senegal

Bolívia/Iraque/Suriname - (jogos em março)

Noruega

Grupo J



Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

Grupo K



Portugal

RD do Congo/Jamaica/Nova Caledônia - (jogos em março)

Uzbequistão

Colômbia

Grupo L



Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá

Veja todas as sedes e estádios do torneio disputado nos EUA, México e Canadá:

Canadá



Toronto (BMO Field)

Vancouver (BC Place)

México



Cidade do México (Estadio Azteca)

Guadalajara (Estadio Akron)

Monterrey (Estadio BBVA)

Estados Unidos



Atlanta (Mecedes-Benz Stadium)

Boston (Gillette Stadium)

Dallas (AT&T Stadium)

Filadélfia (Lincoln Financial Field)

Houston (NGR Stadium)

Kansas City (GEHA Field at Arrowhead)

Los Angeles (SoFi Stadium)

Miami (Hard Rock Stadium)

Nova York-Nova Jersey (Met Life Stadium)

São Francisco (Levi's Stadium)

Seattle (Lumen Field)

Veja as datas, horários e locais dos jogos do Brasil no Mundial de 2026:

1ª rodada - 13 de junho (sábado, às 19h) - Brasil x Marrocos - Nova York/Nova Jersey (MetLife Stadium)

2ª rodada - 19 de junho (sexta-feira, às 22h) - Brasil x Haiti - Filadélfia (Lincoln Financial Field)

3ª rodada - 24 de junho (quarta-feira, às 19h) - Escócia x Brasil - Miami (Hard Rock Stadium)