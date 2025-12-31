Por que multidão de fiéis tem se dirigido ao Santuário de Aparecida nos últimos dias do ano

Nas últimas semanas do ano, uma multidão de fiéis tem se dirigido ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, para passar pela Porta Santa da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. O movimento acima do usual tem uma explicação: há meses circulam pela internet informações dando conta de que a porta do maior templo católico mariano do mundo será fechada após a virada do ano e assim permanecerá pelos próximos 25 anos.

O fluxo intenso de devotos levou a administração do santuário a esclarecer que a porta do Santuário Nacional não está entre as portas santas que serão fechadas pela Igreja Católica. Segundo a publicação do Santuário, a Igreja iniciou o fechamento das Portas Santas nas Basílicas Papais de Roma, na Itália, marcando a reta final do Jubileu da Esperança.

Conforme a prefeitura de Aparecida, embora o pico das visitações aconteça em outubro, por ser o mês da padroeira, a cidade recebe milhares de visitantes também nos meses de férias e nas festas do fim do ano. Recentemente se observou um aumento na chegada de visitantes, em razão do suposto fechamento da Porta Santa divulgado em redes sociais.

Ritos solenes fecham portas em Roma

De acordo com publicação do Santuário, os ritos solenes de fechamento das Portas Santas nas Basílicas Papais de Roma assinalam o encerramento de um tempo especial de graça que mobilizou peregrinos católicos em todos o mundo. O primeiro ocorreu no dia 25 de dezembro, durante a solenidade do Natal, na Basílica de Santa Maria Maior. No sábado, 27, foi fechada a Porta Santa da Basílica de São João de Latrão, a Catedral do Bispo de Roma.

Já no domingo, 28, durante a Festa da Sagrada Família, foi fechada a Porta Santa da Basílica de São Paulo Fora dos Muros. O encerramento definitivo do Jubileu da Esperança será realizado no dia 6 de janeiro, na solenidade da Epifania do Senhor, quando o Papa Leão XIV fechará a Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano. As mesmas portas, que haviam ficado fechadas durante 25 anos, foram abertas entre o final de 2024 e o início de 2025 para as celebrações do jubileu.

O Jubileu da Esperança de 2025 foi anunciado oficialmente pelo Papa Francisco em 2022 para que a Igreja em todo o mundo entrasse em um tempo que seria vivido por meio da esperança cristã. Ao apresentar o tema "Peregrinos da Esperança", o pontífice destacou a necessidade de reacender a confiança em Deus diante das crises sociais, econômicas e espirituais que afetam o mundo atual.

Inaugurada há dez anos

Apesar de não estar incluída no jubileu, a porta da basílica principal do Santuário Nacional é considerara uma Porta Santa, que convida quem a atravessa a deixar os pecados para trás, segundo a crença católica. Por isso, ela também atrai muitos devotos. O Santuário de Aparecida é considerado uma igreja jubilar e participou das celebrações do Jubileu da Esperança.

A porta principal da Basílica de Aparecida foi inaugurada no dia 13 de dezembro de 2015, no Ano Santo da Misericórdia, instituído pelo Papa Francisco. Naquele ano, ela recebeu a denominação de Porta Santa.

A obra foi feita pelo artista sacro Cláudio Pastro, em bronze trabalhado, e traz as representações da Anunciação, do Bom Pastor e da parábola do Filho Pródigo.

Do lado externo da Porta Santa é destacada a Anunciação à Maria, com a imagem do Anjo Gabriel que traz na mão um coração com uma cruz no meio. Também estão inseridas as letras do alfabeto grego Alfa e Ômega que representam Cristo.