Mais de 230 agressores de mulheres são presos em São Paulo

O estado de São Paulo teve uma operação deflagrada nesta terça-feira (30/12) pela Polícia Civil de São Paulo, em uma ação coordenada com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, para o cumprimento de mandados de prisão relacionados a crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. A ação Ano Novo, Vida Nova começou na segunda-feira (29/12) e prendeu 233 agressores em todo o estado.

Trabalharam na operação aproximadamente 1,7 mil policiais civis e mais de mil viaturas distribuídas por todo o território paulista. Ao todo, eram cerca de 1,4 mil mandados foram expedidos pela Justiça, envolvendo diferentes formas de agressão, mas a maior parte era relacionada a descumprimento de medida protetiva.

O Secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, disse que a prisão de agressores é uma medida fundamental para preservar vidas e garantir dignidade.

“É a resposta para os agressores que imaginavam que poderiam ficar na impunidade”, afirmou a coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), delegada Cristiane Braga.

A ação também contou com o apoio direto da Secretaria de Políticas para a Mulher. "Nosso compromisso é agir antes que a violência aconteça. Queremos encerrar o ano com mais vidas protegidas, porque cada agressor capturado significa mais uma família livre da violência. Prioridade absoluta do estado de São Paulo”, frisou Adriana Liporoni, secretária de Políticas para a Mulher.

