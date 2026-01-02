Médico agredido por vizinho em Recife afirma não se sentir seguro

O agressor foi preso em flagrante por lesão corporal, racismo (por homotransfobia) e violação de domicílio - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

Anderson Juliano de Lima, o médico agredido pelo vizinho na Zona Norte de Recife, na madrugada de quarta-feira (31/12), afirma que teve de tomar medidas de segurança para evitar novos episódios de violência envolvendo o agressor Túlio André Coelho Silva.

De acordo com o médico, as agressões se iniciaram após ter o apartamento invadido por Túlio. Anderson afirma que o vizinho estava procurando por outra pessoa quando bateu a porta e não aceitou a informação de que estava no apartamento errado. Enquanto agredia Anderson, Túlio também teria feito ofensas homofóbicas.

“Eu já falei com o condomínio para tentar uma medida de afastamento ou até expulsão, porque eu não me sinto seguro morando com essas pessoas”, declarou Anderson ao Diário de Pernambuco. “Eu durmo com medo. Olho o elevador com receio. Não sei do que ele é capaz”.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o médico aparece com o rosto ensanguentado enquanto discute com o Túlio, que é repreendido também pela esposa, não identificada. Anderson afirma que nunca havia tido contato com o casal antes das agressões.

O agressor, de 30 anos, foi preso em flagrante por lesão corporal, racismo (por homotransfobia) e violação de domicílio. Ele foi liberado logo após audiência de custódia e deverá cumprir medidas cautelares.

“Uma pessoa estranha invadindo meu apartamento, chutando a porta, desferindo socos e termos homofóbicos”, lembra Anderson. “Infelizmente, a Justiça é muito falha, e ele ainda não teve a punição que merece”.