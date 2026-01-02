Pai de vítima da boate Kiss morre afogado no litoral do RJ no ano novo

Luiz Pedro Fortes dos Santos, era pai de Merylin Camargo dos Santos, uma das jovens que perderam a vida no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria (RS), em 2013 - (crédito: Reprodução)

O pai de uma das vítimas do incêndio na Boate Kiss, em 2013, morreu afogado nesta quinta-feira, 1.º, em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Luiz Pedro Fortes dos Santos, de 70 anos, passava o primeiro dia do ano na praia de Itaipuaçu.

Na quarta-feira, 31, a Defesa Civil do Rio emitiu um alerta de ressaca marítima para todo o litoral fluminense. O aviso para que ninguém entrasse na água foi transmitido diretamente para todos os celulares da população. A Marinha também emitiu um alerta para a região, com previsão de ondas de até 2,5 metros.

Santos chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Foi levado em estado grave ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, mas não resistiu.

Ele era pai de Merylin Camargo dos Santos, que morreu aos 18 anos no incêndio na boate em Santa Maria (RS). "Com profundo pesar e tristeza, manifestamos que o reencontro com a Mery seja repleto de amor e paz", escreveu nas redes sociais o Coletivo Kiss: que não se repita, associação de familiares de vítimas do incêndio.

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), também lamentou a morte nas redes sociais. "A história do Luiz carrega uma dor que o Brasil inteiro conheceu. Uma família que já havia sido atravessada por uma tragédia profunda e que agora enfrenta mais uma perda irreparável."

No dia anterior à morte de Santos, Quaquá havia alertado a população nas redes sociais para não entrar no mar. "Não é para entrar no mar no Ano Novo! O litoral do Rio está sob alerta de ressaca, com ondas fortes passando dos 2 metros, e isso vale também para Maricá!! Não é hora de arriscar", escreveu em uma publicação na quarta-feira.

Mais de mil resgates na zona sul do Rio

O Corpo de Bombeiros registrou 1.167 resgates de banhistas no mar da zona sul da capital fluminense, entre as 6h de 31 de dezembro e as 19h do 1.º de janeiro.

O dado considera as praias entre o Leme e São Conrado. A maioria dos salvamentos ocorreu em Copacabana, palco da grande festa de Réveillon do Rio.

Os resgates nesta quinta-feira, 1.º, ultrapassaram o período da virada. Entre as 6h de quarta, 31, e as 6h de quinta, foram 547 ocorrências. Já das 6h às 19h de quinta, foram mais 620 episódios.

Os 547 resgates durante a virada representam um salto de 1.786% em relação ao Réveillon de 2024 para 2025, quando foram apenas 29 salvamentos.

Em outras praias no Estado, houve outros 277 salvamentos no período do Réveillon. Mambucaba, na Costa Verde, foi onde houve mais registros: 157. Na Barra da Tijuca, na zona oeste, foram 18 episódios, e em Itaipu, em Niterói, 16.

Adolescente segue desaparecido

O adolescente de 14 anos que sumiu no mar na altura do Posto 2 de Copacabana na manhã de quarta-feira segue desaparecido nesta sexta-feira, 2.

Os bombeiros informaram que estão realizando ações contínuas de varredura, usando drones, aeronave, motos aquáticas, embarcações infláveis e equipes de mergulho. "O Corpo de Bombeiros mantém o reforço operacional mobilizado e permanece atuando até a localização da vítima", informou a corporação em nota.