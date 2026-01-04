Duas mulheres morrem em incêndio na Bahia; suspeita é de feminicídio

Duas mulheres morreram carbonizadas após um incêndio atingir uma residência na madrugada do último dia dois, em Remanso, no norte da Bahia. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio. O principal suspeito do crime, ex-companheiro de uma das vítimas, também foi encontrado morto dentro do imóvel.

No dia anterior à morte das vítimas, elas foram filmadas juntas em um show no réveillon da cidade. Nas imagens, elas aparecem abraçadas, cantando e acenando para uma câmera.

De acordo com apuração da TV São Francisco, afiliada da Rede Bahia, as vítimas foram identificadas inicialmente apenas como Micaela e Kacymyra. Segundo relatos colhidos no local, elas mantinham um relacionamento e teriam sido surpreendidas pelo suspeito, identificado como Igor Galvão de Sousa, de 31 anos, que teria provocado o incêndio no quarto onde as mulheres estavam.

A Polícia Civil informou que as vítimas ainda não passaram por identificação formal. Há indícios de que o suspeito tenha tirado a própria vida após o ataque.

Quando chegaram à residência, policiais encontraram o imóvel em chamas. Com o auxílio de moradores, o fogo foi controlado. Após o acesso ao interior da casa, os agentes localizaram os corpos das duas mulheres e do homem. Os órgãos responsáveis foram acionados para as providências legais.

A polícia do estado segue nas investigações para confirmar a identidade das vítimas e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.