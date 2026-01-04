Ameaças no ParkShopping terminam com três conduzidos à delegacia

Uma ocorrência de ameaças e intimidação mobilizou equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na tarde deste sábado (3/1), no ParkShopping, no Guará. Policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP 24) foram acionados pelo Serviço de Inteligência do 4º Batalhão após relatos de que homens estariam constrangendo pessoas, supostamente utilizando uma arma de choque.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No local, os militares identificaram e abordaram três envolvidos, sendo constatado que um deles era menor de idade. De acordo com informações repassadas por funcionários do centro comercial, o grupo teria iniciado as intimidações na parada de ônibus em frente ao shopping e, posteriormente, passou a circular pelo interior do estabelecimento.

Ainda segundo os relatos, em frente a um restaurante, os autores voltaram a ameaçar funcionários e exigiram a presença de outro colaborador, sob a alegação de que ele lhes devia uma quantia em dinheiro.

Diante da situação, todos os envolvidos foram conduzidos às unidades policiais competentes. O adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi autuado por porte de arma branca e ameaça. Já os outros dois suspeitos foram levados à 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul, e autuados pelo crime de ameaça.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Carros colidem com postes e deixam feridos em diferentes pontos do DF

Carros colidem com postes e deixam feridos em diferentes pontos do DF Cidades DF Finais da 43ª edição do Torneio Arimateia serão decididas no próximo domingo (4/1)

Finais da 43ª edição do Torneio Arimateia serão decididas no próximo domingo (4/1) Cidades DF Ato em frente à Embaixada da Venezuela reúne manifestantes contra ataques dos EUA

Ato em frente à Embaixada da Venezuela reúne manifestantes contra ataques dos EUA Cidades DF Família de Samambaia morre em acidente na Bahia

Família de Samambaia morre em acidente na Bahia Cidades DF Obituário: 36 funerais no DF e no Entorno neste sábado; veja lista

Obituário: 36 funerais no DF e no Entorno neste sábado; veja lista Cidades DF Refugiados que vivem no DF repercutem ataque dos EUA à Venezuela