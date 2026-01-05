PRF registra 109 mortes em seis dias de fiscalização nas rodovias federais

PRF registra aumento de acidentes e mortes nas rodovias federais no recesso; comparação é com o feriado de 2024 para 2025 - (crédito: Divulgação PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou neste domingo (4/1) a Operação Ano Novo, realizada entre 30 de dezembro e 4 de janeiro, com reforço na fiscalização das rodovias federais em todo o país. No período, foram registrados, de forma preliminar, 1.152 sinistros de trânsito, que resultaram em 109 mortes e 1.315 pessoas feridas.

Durante a operação, a PRF abordou 101.118 pessoas e fiscalizou 74.594 veículos. O balanço mostrou aumento de acidentes e mortes nas rodovias federais no recesso em comparação com o feriado de 2024 para 2025. Minas Gerais concentrou o maior número de ocorrências, com 193 sinistros, seguido por Santa Catarina, que registrou 134, e pelo Paraná, com 107 casos. Do total de acidentes, 310 foram classificados como graves.

Ao longo da fiscalização, 41 pessoas foram detidas por apresentarem teor alcoólico no organismo ou sinais de embriaguez.

Outras infrações

O excesso de velocidade também foi recorrente. A PRF flagrou 23.079 veículos trafegando acima do limite permitido, com maior concentração de registros em Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Além disso, agentes identificaram outras infrações, como a falta de uso do cinto de segurança e de dispositivos de retenção para crianças, que somaram 3.470 autuações, além de 3.438 ultrapassagens proibidas e 341 casos de uso de celular ao volante.

