Capotamentos em rodovias do DF no primeiro dia do ano deixam feridos

Dois capotamentos registrados na manhã desta quinta-feira (1º/1) mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) em diferentes rodovias do DF e deixaram pessoas feridas. As ocorrências aconteceram em um intervalo de poucos minutos e exigiram o emprego de técnicas de desencarceramento para o resgate das vítimas.
O primeiro acidente foi atendido às 8h39, na DF-290, no sentido de Brasília para Santa Maria. No local, os bombeiros encontraram um veículo GM Kadett, de cor branca, capotado e apoiado sobre o teto. O condutor ficou preso no interior do veículo e precisou ser retirado. Após avaliação, foi transportado consciente e orientado para uma unidade hospitalar.
Pouco depois, às 8h50, o CBMDF foi acionado para um segundo capotamento, desta vez na DF-250, na saída do Paranoá. Uma caminhonete L200 Triton, também de cor branca, havia capotado e ficou lateralizada às margens da rodovia. As guarnições atuaram na estabilização do veículo e no resgate das vítimas presas às ferragens.
Duas pessoas foram socorridas e encaminhadas ao hospital, uma por unidade de resgate do CBMDF e outra pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ambas estavam conscientes e orientadas no momento do atendimento.
Nos dois casos, os locais ficaram sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). As causas e a dinâmica dos acidentes ainda não foram divulgadas.
