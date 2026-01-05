Jovem desaparecido no Pico do Paraná é encontrado vivo

Roberto Farias Tomaz, de 19 anos, que estava desaparecido no Pico do Paraná desde o dia 1º, foi encontrado com vida na manhã de hoje (5/1), segundo o Corpo de Bombeiros do Paraná.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais: Pai de Madeleine McCann fala à BBC em rara entrevista sobre desaparecimento da filha

Segundo o Tenente Ícaro Gabriel, Roberto chegou sozinho em uma fazenda de Cacatu, em Antonina, na descida do Pico do Paraná, após andar mais de 20km. Os bombeiros se deslocaram para a fazenda onde o jovem se encontra e levarão ele para o hospital para realizar exames médicos

O perfil de resgate, criado pela família, a confirmou a situação de Roberto. “Achamos o Roberto! Ele tá vivo e tá bem. Obrigado a todos pela ajuda, em breve vamos dar mais notícias.”

Entenda o caso

Roberto iniciou a trilha do Pico do Paraná na tarde de quarta-feira (31/12), acompanhado de uma amiga, segundo relatos, o jovem teria passado mal durante a subida, vomitando algumas vezes.

Leia também: Rapaz desaparece na Romênia próximo ao castelo do Conde Drácula

A dupla chegou ao cume por volta das 4h do primeiro dia de 2026, quando decidiram descansar. Após a pausa, deram início à descida da montanha, mas pararam novamente durante a trajetória. Um outro grupo que estava atrás deles, chegou a passar pelo ponto onde o jovem teria ficado, mas já não o encontraram.

Na tarde do mesmo dia, os bombeiros foram acionados para auxiliar nas buscas e contaram com o uso de equipamentos de suporte como aeronaves com câmeras térmicas. Os trabalhos contaram com apoio de voluntários e ainda um drone com sensor térmico infravermelho.

No sábado (3/1), a Polícia Civil passou a investigar o desaparecimento após a abertura de um Boletim de Ocorrência pela família do jovem.

O delegado Glaison Lima Rodrigues colheu depoimento da jovem que acompanhava Roberto na trilha, além de outros montanhistas que o encontraram no caminho e familiares dele. Na ocasião, a polícia afirmava que não havia indício de crime e o caso era tratado como desaparecimento.

* Estagiário sob supervisão de Carlos Alexandre de Sousa