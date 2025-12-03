Rapaz desaparece na Romênia próximo ao castelo do Conde Drácula

George Smyth desapareceu após fazer uma viagem sem aviso prévio para a Transilvânia - (crédito: Reprodução/Instagram/@brandraculascastle//Facebook/Salvamont Bra?ov)

George Smyth, um universitário de 18 anos, desapareceu em 23 de novembro após fazer uma viagem sozinho para a Transilvânia. O jovem britânico sumiu após sair para uma trilha em direção ao castelo de Bran, que é conhecido na região como castelo do Drácula.

O último sinal de Smyth foi uma ligação com os serviços de emergência da Romênia, onde relatou estar exausto e com sintomas de hipotermia. Durante as buscas na área próxima ao desaparecimento do rapaz, o Serviço de Resgate em Montanhas de Salvamont Brasov encontrou apenas uma mochila preta.

Ao ficar sabendo do desaparecimento do filho, Jo Smyth, viajou até o país europeu. Em entrevista ao portal de notícias britânico The Sun, a mãe do universitário detalhou o que se sabe até agora. “Ele saiu da universidade no Reino Unido sem avisar ninguém. No domingo, 21, ele ligou para a emergência. Acharam a mochila dele no exato local do qual ele pediu ajuda.”

Segundo informações, o jovem teria saído do resort Poiana Brasov e caminhado na direção da vila de Bran, local onde está o castelo do famoso vampiro. Apesar da referência ao Conde Drácula, o site do espaço medieval informa que o nome é apenas pelo fato do castelo ser o mais parecido com as descrições do livro de 1897, escrito por Bram Stoker.

