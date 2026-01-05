InícioBrasil
Turista que morreu afogado disse que não viveria por muito tempo

Mensagens divulgadas nas redes sociais mostram que jovem dizia sentir que não viveria por muito tempo

Jovem estava com o sobrinho, de aproximadamente 10 anos, quando ambos se envolveram no incidente no mar - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Jovem estava com o sobrinho, de aproximadamente 10 anos, quando ambos se envolveram no incidente no mar - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O turista Thauan Pedro, de 20 anos, morreu após se afogar no mar de Praia Grande, no litoral de São Paulo, na sexta-feira (2/1). O jovem estava com o sobrinho, de aproximadamente 10 anos, quando ambos se envolveram no incidente no mar.

Após a morte, a namorada de Thauan, a influenciadora digital Nicole Gomes, compartilhou nas redes sociais conversas antigas em que o jovem comentava ter um sentimento de que não viveria por muito tempo.

Em uma das mensagens, Nicole pede para que ele parasse de falar sobre o assunto, dizendo que não gostava daquele tipo de comentário. Thauan respondeu afirmando que se tratava apenas de um pressentimento, em tom de brincadeira, o que gerou troca de mensagens descontraídas entre o casal.

De acordo com o portal g1, o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) informou que Thauan ficou desaparecido na água por cerca de uma hora e meia. A criança foi resgatada em estado grave e encaminhada ao Hospital Irmã Dulce, onde recebeu atendimento médico. O jovem não resistiu.

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 05/01/2026 13:10 / atualizado em 05/01/2026 13:10
