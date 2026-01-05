Turista que morreu afogado disse que não viveria por muito tempo

Jovem estava com o sobrinho, de aproximadamente 10 anos, quando ambos se envolveram no incidente no mar - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O turista Thauan Pedro, de 20 anos, morreu após se afogar no mar de Praia Grande, no litoral de São Paulo, na sexta-feira (2/1). O jovem estava com o sobrinho, de aproximadamente 10 anos, quando ambos se envolveram no incidente no mar.

Após a morte, a namorada de Thauan, a influenciadora digital Nicole Gomes, compartilhou nas redes sociais conversas antigas em que o jovem comentava ter um sentimento de que não viveria por muito tempo.

Em uma das mensagens, Nicole pede para que ele parasse de falar sobre o assunto, dizendo que não gostava daquele tipo de comentário. Thauan respondeu afirmando que se tratava apenas de um pressentimento, em tom de brincadeira, o que gerou troca de mensagens descontraídas entre o casal.

De acordo com o portal g1, o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) informou que Thauan ficou desaparecido na água por cerca de uma hora e meia. A criança foi resgatada em estado grave e encaminhada ao Hospital Irmã Dulce, onde recebeu atendimento médico. O jovem não resistiu.