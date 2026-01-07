Representante diz que Eliza perdeu passaporte na 1ª viagem a Portugal

Após o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa confirmar que recebeu um passaporte da Elíza Samudio, a representante legal da família da ex-modelo, Maria do Carmo Santos, confirmou, nesta terça-feira (7/1), que Eliza Samudio realizou uma viagem a Portugal em 2007 e que, de fato, a modelo precisou de uma documentação especial, emitida pelo Consulado Brasileiro, para retornar ao Brasil. As informações são g1.
"Quando você vai para o exterior e perde um passaporte, você tem que ir à embaixada explicar e eles lhe dão uma declaração e ela volta em novembro de 2007, porque ela foi ao consulado, explicou e teve autorização para voltar ao Brasil. Ela faz uma segunda viagem, um ano e pouco depois, a Portugal e a um outro país e isso tá nas mídias, quando ela encontra, inclusive, o Cristiano Ronaldo", relembrou Maria do Carmo.
Ainda segundo Maria do Carmo, a família de Eliza demonstrou interesse em ter acesso ao documento e pediram que seja feita uma investigação sobre o caso. O passaporte deve seguir os trâmites diplomáticos e, caso seja confirmado como autêntico, a família pretende recebê-lo como um objeto de memória.
Representantes afirmaram ainda que a notícia sobre o documento ter sido encontrado deixou a família abalada e trouxe dor. Eles classificaram a repercussão como uma “crueldade” diante da memória da modelo e do filho da vítima, conhecido como Bruninho.
O passaporte foi encontrado por um homem em um apartamento em Portugal, 15 anos após seu desaparecimento no Brasil e quase uma década e meia depois de ela ser considerada morta pela Justiça. O documento, que já está expirado e cancelado, foi entregue ao Consulado Geral do Brasil.
De acordo com as informações divulgadas pela imprensa, o passaporte foi emitido em 2006 e estava expirado. Nele há apenas um carimbo de entrada em Portugal datado de 5 de maio de 2007, sem registros de saída ou de outras entradas em território europeu.
O consulado brasileiro confirmou ter recebido o documento na última sexta-feira (2/1) e informou que comunicou oficialmente o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) sobre a descoberta. O documento será enviado Brasil e ficará à disposição da família de Eliza Samudio. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre como o passaporte teria ido parar nesta apartamento em Portugal.
O caso Eliza Samudio
Eliza Samudio desapareceu em 2010. O corpo dela nunca foi encontrado. A modelo tinha 25 anos e era mãe do filho recém-nascido do goleiro Bruno, com quem tinha um relacionamento. Na época, o jogador era titular do Flamengo e não reconhecia a paternidade da criança.
As investigações apontaram que a modelo foi levada à força do Rio de Janeiro para um sítio em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde foi mantida em cárcere privado.
Depois, ela foi entregue para o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, que a asfixiou e desapareceu com o corpo, nunca encontrado. O bebê Bruninho foi achado com terceiros em Ribeirão das Neves, na Grande BH.
Em 2025, 15 anos depois do crime, a mãe de Eliza Samudio, Sonia Fatima Moura, recebeu os pertences da filha que estavam em posse da Justiça.
