Representante diz que Eliza perdeu passaporte na 1ª viagem a Portugal

O passaporte deve seguir os trâmites diplomáticos e, caso seja confirmado como autêntico, a família pretende recebê-lo como um objeto de memória - (crédito: Reprodução Arquivo Pessoal )

Após o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa confirmar que recebeu um passaporte da Elíza Samudio, a representante legal da família da ex-modelo, Maria do Carmo Santos, confirmou, nesta terça-feira (7/1), que Eliza Samudio realizou uma viagem a Portugal em 2007 e que, de fato, a modelo precisou de uma documentação especial, emitida pelo Consulado Brasileiro, para retornar ao Brasil. As informações são g1.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Quando você vai para o exterior e perde um passaporte, você tem que ir à embaixada explicar e eles lhe dão uma declaração e ela volta em novembro de 2007, porque ela foi ao consulado, explicou e teve autorização para voltar ao Brasil. Ela faz uma segunda viagem, um ano e pouco depois, a Portugal e a um outro país e isso tá nas mídias, quando ela encontra, inclusive, o Cristiano Ronaldo", relembrou Maria do Carmo.

Leia também: Anvisa determina recolhimento de panetones contaminados por fungos

Ainda segundo Maria do Carmo, a família de Eliza demonstrou interesse em ter acesso ao documento e pediram que seja feita uma investigação sobre o caso. O passaporte deve seguir os trâmites diplomáticos e, caso seja confirmado como autêntico, a família pretende recebê-lo como um objeto de memória.

Representantes afirmaram ainda que a notícia sobre o documento ter sido encontrado deixou a família abalada e trouxe dor. Eles classificaram a repercussão como uma “crueldade” diante da memória da modelo e do filho da vítima, conhecido como Bruninho.

O passaporte foi encontrado por um homem em um apartamento em Portugal, 15 anos após seu desaparecimento no Brasil e quase uma década e meia depois de ela ser considerada morta pela Justiça. O documento, que já está expirado e cancelado, foi entregue ao Consulado Geral do Brasil.

De acordo com as informações divulgadas pela imprensa, o passaporte foi emitido em 2006 e estava expirado. Nele há apenas um carimbo de entrada em Portugal datado de 5 de maio de 2007, sem registros de saída ou de outras entradas em território europeu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O consulado brasileiro confirmou ter recebido o documento na última sexta-feira (2/1) e informou que comunicou oficialmente o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) sobre a descoberta. O documento será enviado Brasil e ficará à disposição da família de Eliza Samudio. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre como o passaporte teria ido parar nesta apartamento em Portugal.

O caso Eliza Samudio

Eliza Samudio desapareceu em 2010. O corpo dela nunca foi encontrado. A modelo tinha 25 anos e era mãe do filho recém-nascido do goleiro Bruno, com quem tinha um relacionamento. Na época, o jogador era titular do Flamengo e não reconhecia a paternidade da criança.

As investigações apontaram que a modelo foi levada à força do Rio de Janeiro para um sítio em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde foi mantida em cárcere privado.

Leia também: Anvisa determina recolhimento de panetones contaminados por fungos

Depois, ela foi entregue para o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, que a asfixiou e desapareceu com o corpo, nunca encontrado. O bebê Bruninho foi achado com terceiros em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

Em 2025, 15 anos depois do crime, a mãe de Eliza Samudio, Sonia Fatima Moura, recebeu os pertences da filha que estavam em posse da Justiça.

Saiba Mais Brasil Duas mulheres morrem em incêndio na Bahia; suspeita é de feminicídio

Duas mulheres morrem em incêndio na Bahia; suspeita é de feminicídio Brasil 'Sinto que vou perder meu país': imigrante em BH reage ao ataque dos EUA

'Sinto que vou perder meu país': imigrante em BH reage ao ataque dos EUA Brasil Quem são os jovens mineiros encontrados mortos em Santa Catarina

Quem são os jovens mineiros encontrados mortos em Santa Catarina Brasil Jovens mineiros são encontrados mortos e enterrados em SC: o que se sabe

Jovens mineiros são encontrados mortos e enterrados em SC: o que se sabe Brasil Corpos dos jovens mineiros assassinados em SC aguardados em MG

Corpos dos jovens mineiros assassinados em SC aguardados em MG Brasil RJ: praias seguem com ressaca e banhistas devem evitar entrar no mar