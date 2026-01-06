Jovem abandonado por amiga em trilha desabafa: 'Quebrou a confiança'

O jovem tinha se perdido em uma trilha no Pico do Paraná - (crédito: Reprodução / redes Sociais)

Roberto Faria Tomaz, o jovem que ficou perdido durante cinco dias no Pico do Paraná (PR), afirma que ainda não conversou com Thayane Smith, uma das amigas que o acompanhava na trilha. Ele recebeu alta médica nesta segunda-feira (6).

“Eu não entendo porque ela desceu sozinha”, afirmou Roberto ao Estadão. “Estou em paz com isso, não tenho nada a julgar, mas foi um erro”.

Ele também afirma que Thayane “quebrou a confiança”, ao deixá-lo na trilha. Ainda segundo Roberto, os dois se conheciam há pouco mais de um mês e, desde que foi resgatado, não falou com a jovem.

Thayane chegou a pedir desculpas e reconheceu que desrespeitou a regra básica do montanhismo. A atitude da jovem, de 19 anos, rendeu muitas críticas na internet.

“Eu pequei, eu errei ao deixar ele para trás. Peço muitas desculpas por ter causado todo esse transtorno todo para a família e a vocês também que se sensibilizaram”, declarou em entrevista ao SBT.

O local onde os dois faziam a trilha é considerado o ponto mais alto da região Sul, com 1.877m de altitude. Após ser deixado para trás por Thayane, Roberto Farias caminhou por mais de 20 quilômetros sozinho na mata até chegar em uma fazenda, na região de Cacatu.

O rapaz foi internado com quadro leve de desidratação, hematomas pelo corpo e assaduras. No Hospital Municipal de Antonina, ele fez exames e recebeu medicações.