Lula e Padilha anunciam rede de hospitais inteligentes do SUS

O primeiro eixo do programa inclui a criação de 14 UTIs inteligentes do SUS, com investimento projetado de R$ 34 milhões, nas cinco regiões do país. Anúncio feito nesta quarta-feira (7/1) inclui cooperação com o Banco do Brics

Dilma, Lula, Alckmin e Padilha durante lançamento no Planalto de rede de hospitais inteligentes - (crédito: Reprodução/CanalGov)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira (7/1) do lançamento da Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do Sistema Único de Saúde (SUS), projeto para a instalação de unidades de alta tecnologia para a rede pública.

O anúncio, realizado em cerimônia fechada no Palácio do Planalto, inclui uma cooperação com o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido como o “Banco do Brics”, e conta com a presença da ex-presidente da República e atual presidente do NBD, Dilma Rousseff.

“São hospitais que utilizam da mais alta tecnologia de informação, e da Inteligência Artificial (IA), da conexão dos seus equipamentos, de uma rede que se sustenta, internet que consegue garantir essa conexão, que permite atendimentos à distância, monitoramento à distância, uso da IA para acelerar diagnósticos”, discursou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

O primeiro eixo do programa inclui a criação de 14 Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) inteligentes do SUS, com investimento projetado de R$ 34 milhões, nas cinco regiões do país.

Novo hospital

O segundo eixo inclui a construção do primeiro hospital inteligente do SUS para urgência e emergência, no Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).

O hospital terá capacidade para atender 200 mil pacientes por ano na emergência, com 250 leitos, 350 leitos de UTI, 25 salas cirúrgicas, departamentos de neurologia e trauma, e enfermaria com 200 leitos. Ele contará com aporte do NDB de R$ 1,7 bilhão, pagos ao longo de quatro anos.

O terceiro eixo do programa será a modernização de hospitais de excelência do SUS, com implantação de tecnologias: Hospital Unifesp (SP); Hospitais Federais do Rio de Janeiro + UFRJ + UniRio (RJ); Novo Hospital Oncológico da Baixada Fluminense (RJ); Instituto do Cérebro (RJ); e Novo Hospital do Grupo Hospitalar Conceição (RS).

Essa etapa contará com aporte de R$ 1,1 bilhão do Ministério da Saúde.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 07/01/2026 12:04 / atualizado em 07/01/2026 12:07
