SUS promove maior mutirão da história com mais de 100 mil atendimentos, diz Padilha

O governo federal realizou, neste fim de semana, a maior mobilização registrada no Sistema Único de Saúde (SUS), com mais de 100 mil atendimentos em todo o país. Do total, cerca de 60 mil corresponderam a cirurgias eletivas e exames de maior complexidade. O balanço foi apresentado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante o programa Bom Dia, Ministro transmitido pelo Canal Gov, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) nesta segunda-feira (15/12).

A ação integrou o programa Agora Tem Especialistas e envolveu 188 hospitais, entre Santas Casas e instituições filantrópicas, que atuaram de forma conjunta com hospitais universitários da Rede Ebserh e unidades federais vinculadas ao Ministério da Saúde. Segundo Padilha, a mobilização ocorreu de maneira inédita, com ampliação do funcionamento hospitalar aos sábados e domingos, período normalmente restrito ao atendimento de urgência.

Ainda de acordo com o ministro, a iniciativa permitiu atender pacientes que aguardavam há meses ou até anos por procedimentos eletivos. “Foram mais de 100 mil atendimentos, com cerca de 60 mil entre cirurgias e exames complexos que têm que ser feitos dentro do espaço hospitalar. Então, foi uma grande mobilização e não é só uma ação pontual.”

O programa Agora Tem Especialistas tem como objetivo fortalecer a oferta de consultas, exames e cirurgias por meio de parcerias com estados e municípios, utilizando tanto a rede pública quanto a privada. Entre as ações previstas estão o envio de carretas de saúde da mulher a diferentes regiões, além da implantação de centros e equipamentos voltados ao atendimento oncológico.

A iniciativa prevê ainda o credenciamento de clínicas e hospitais privados e filantrópicos para atuação em seis áreas consideradas prioritárias: oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia. A expectativa do Ministério da Saúde é elevar em até 30% a capacidade de atendimento nessas especialidades, reduzindo a espera em policlínicas, UPAs, ambulatórios e centros cirúrgicos.

O próximo mutirão nacional do Agora Tem Especialistas está previsto para março de 2026 e terá foco na saúde da mulher. A expectativa é ampliar o atendimento a procedimentos como cirurgias de mioma, endometriose, incontinência urinária e exames diagnósticos relacionados ao câncer, utilizando a capacidade ociosa dos hospitais nos fins de semana para acelerar o atendimento de casos represados.

