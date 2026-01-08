Professor de dança desaparece em Cabo Frio após marcar encontro

O homem desapareceu depois de marcar um encontro por aplicativo de relacionamento. A Polícia Civil investiga o caso - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O professor de dança Eduardo dos Santos Alves, de 29 anos, morador de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, está desaparecido desde domingo (4/1), após marcar um encontro com um homem que conheceu em um aplicativo de relacionamento em Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

Alves viajou para Cabo Frio no dia 28 de dezembro com um grupo de amigos para as festas de fim de ano e planejava retornar para São Paulo no domingo. Ele teria saído de casa na madrugada de domingo para o encontro com um homem que conheceu pelo aplicativo.

A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado na 14ª DP (Leblon), e encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio).