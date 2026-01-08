Morre filha de Olavo de Carvalho em São Paulo

Heloisa de Carvalho se descrevia como "combatente do bolsolavismo, esquedista PSol, Lulista, mãe, esposa, artesã e paciente e ativista canábica" nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram @heloisadecarvalhoarribas)

A filha mais velha do escritor Olavo de Carvalho, Heloisa de Carvalho, foi encontrada morta em Atibaia (SP). Nas redes sociais, um dos irmãos de Heloisa, Davi de Carvalho, confirmou a morte. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (7/1) e foi registrado pela Delegacia de Atibaia. Ao Globo, a Polícia Civil informou que não vai dar mais detalhes devido à natureza da morte.

Heloisa ficou conhecida pelas críticas ao próprio pai, o filósofo que se tornou um dos conselheiros do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A relação entre os dois teve uma ruptura em 2017, período anterior à eleição presidencial. Em 2020, ela publicou o livro Meu pai, o guru do presidente: a face ainda oculta de Olavo de Carvalho, em que relata a convivência conturbada com o pai.

O escritor Olavo de Carvalho morreu em 2022, aos 74 anos. Na época, Heloisa atribuiu a morte do pai a covid-19, mas a causa não foi revelada pela família. “Que Deus perdoe ele de todas as maldades que cometeu", escreveu.

Nas redes sociais, Davi pediu orações pela irmã e falou que não deve comentar o caso publicamente. “Pode parecer contraditório, considerando todas as desavenças que haviam entre ela, os irmãos e os pais”, escreve”. “Independente de qualquer coisa, é uma alma que precisa de oração”.