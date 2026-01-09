Renovação automática da CNH para bom condutor começa nesta sexta

A decisão prevê que condutores responsáveis no trânsito não precisam realizar exames presenciais - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o bom condutor começa nesta sexta (9/1). A medida administrativa que autoriza o processo será assinada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A decisão prevê que condutores responsáveis no trânsito não precisam realizar exames presenciais, se deslocar aos Detrans ou pagar qualquer taxa adicional para renovar o documento. O processo será totalmente automático e digital, pelo sistema da Senatran, com a atualização disponível no aplicativo da CNH do Brasil.

Motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), ou seja, que não tenham infrações registradas nos últimos 12 meses, terão a CNH atualizada diretamente no sistema quando o documento vencer.

A renovação automática não vale para condutores com 70 anos ou mais, nem para quem tem a validade da CNH reduzida por recomendação médica. Além disso, motoristas a partir dos 50 anos receberão o benefício uma única vez.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular