Renovação automática da CNH para bom condutor começa nesta sexta

Medida beneficia motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores, ou seja, que não tenham infrações registradas nos últimos 12 meses

A decisão prevê que condutores responsáveis no trânsito não precisam realizar exames presenciais - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
A decisão prevê que condutores responsáveis no trânsito não precisam realizar exames presenciais - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o bom condutor começa nesta sexta (9/1). A medida administrativa que autoriza o processo será assinada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho.

A decisão prevê que condutores responsáveis no trânsito não precisam realizar exames presenciais, se deslocar aos Detrans ou pagar qualquer taxa adicional para renovar o documento. O processo será totalmente automático e digital, pelo sistema da Senatran, com a atualização disponível no aplicativo da CNH do Brasil.

Motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), ou seja, que não tenham infrações registradas nos últimos 12 meses, terão a CNH atualizada diretamente no sistema quando o documento vencer.

A renovação automática não vale para condutores com 70 anos ou mais, nem para quem tem a validade da CNH reduzida por recomendação médica. Além disso, motoristas a partir dos 50 anos receberão o benefício uma única vez.

Aline Gouveia

Repórter

Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.

Por Aline Gouveia
postado em 09/01/2026 11:35 / atualizado em 09/01/2026 11:39
