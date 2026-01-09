Advogada é presa pela 6ª vez furtando bebidas de luxo em bairro nobre

Uma advogada foi presa em flagrante, na última quinta-feira (8/1), por furtar R$ 4 mil em bebidas alcoólicas importadas em um supermercado no bairro Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. A prisão foi executada após denúncias feitas no local.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), agentes da 14ª DP (Leblon) e da 12ª DP (Copacabana), essa é a sexta vez em que a mulher é presa pelo mesmo motivo. A última ocorrência, inclusive, aconteceu no dia 30 de dezembro de 2025. No dia 1º de janeiro, ela passou por audiência de custódia e foi solta. De acordo com a polícia, a advogada possui extensa ficha criminal por estelionato e furtos.

Os agentes das duas unidades se deslocaram ao mercado após denúncias feitas no local. Foram furtadas quatro garrafas de champanhe e três de whisky, todas importadas.

Nas quatro ocasiões anteriores, a advogada tentou furtar diferentes estabelecimentos. Exemplos são uma drogaria, um estabelecimento de materiais de construção e supermercados. Os endereços estão situados nos bairros do Flamengo e de Copacabana. Em Niterói, foi presa por estelionato.

A Polícia Civil informa que continuará com as investigações sobre o caso, para "identificar possíveis receptadores das mercadorias furtadas". A advogada informou aos agentes que revende as bebidas por cerca da metade do valor de mercado. A reportagem não localizou a defesa da advogada.