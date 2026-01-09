InícioBrasil
PF encontra arquivos de abuso sexual infantil durante operação contra compra de votos

Alvo de mandados expedidos pela Justiça Eleitoral de Brejo Santo, esquema de corrupção utilizava recursos de campanha para comprar presença em eventos. Em um dos endereços, foram encontrados dispositivos eletrônicos contendo imagens de abuso sexual infantil

Os envolvidos podem responder por crimes previstos no Código Eleitoral - (crédito: PF / Divulgação)
A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Propositum Sine Filtrum, com o objetivo de investigar uma suspeita de compra de votos e uso indevido de recursos de campanha em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Ceará. No curso da investigação, porém, foi descoberto na quinta-feira (8/1) que um dos suspeitos possuía imagens de abuso sexual infantil.

A investigação apura se integrantes de uma campanha eleitoral realizaram pagamentos para garantir a presença de pessoas em eventos políticos. Segundo a PF, a suposta corrupção eleitoral ocorria por meio de transferências bancárias e pagamentos via Pix. Jovens e menores de idade estavam entre os recebedores dos valores para participarem de atividades de campanha.

A polícia identificou ainda mensagens que sugeriram a orientação de oferecer “incentivos” aos participantes. Além disso, registros de prestação de contas e documentos de campanha estão sob análise pericial.

Foram cumpridos mandados de busca residencial, pessoal e veicular, expedidos pela 70ª Zona Eleitoral de Brejo Santo, no Ceará. Os envolvidos podem responder por crimes previstos no Código Eleitoral.

Durante o cumprimento dos mandados de busca, a operação tomou um rumo inesperado. Em um dos endereços, foram encontrados dispositivos eletrônicos contendo imagens de abuso sexual infantil.

O investigado foi preso em flagrante por posse e armazenamento de material ilícito, e os dispositivos foram apreendidos e passarão por perícia técnica para aprofundar a investigação sobre esse crime específico.

Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 09/01/2026 11:44 / atualizado em 09/01/2026 11:45
