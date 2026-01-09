PF encontra arquivos de abuso sexual infantil durante operação contra compra de votos

Os envolvidos podem responder por crimes previstos no Código Eleitoral - (crédito: PF / Divulgação)

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Propositum Sine Filtrum, com o objetivo de investigar uma suspeita de compra de votos e uso indevido de recursos de campanha em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Ceará. No curso da investigação, porém, foi descoberto na quinta-feira (8/1) que um dos suspeitos possuía imagens de abuso sexual infantil.

A investigação apura se integrantes de uma campanha eleitoral realizaram pagamentos para garantir a presença de pessoas em eventos políticos. Segundo a PF, a suposta corrupção eleitoral ocorria por meio de transferências bancárias e pagamentos via Pix. Jovens e menores de idade estavam entre os recebedores dos valores para participarem de atividades de campanha.

A polícia identificou ainda mensagens que sugeriram a orientação de oferecer “incentivos” aos participantes. Além disso, registros de prestação de contas e documentos de campanha estão sob análise pericial.

Foram cumpridos mandados de busca residencial, pessoal e veicular, expedidos pela 70ª Zona Eleitoral de Brejo Santo, no Ceará. Os envolvidos podem responder por crimes previstos no Código Eleitoral.

Durante o cumprimento dos mandados de busca, a operação tomou um rumo inesperado. Em um dos endereços, foram encontrados dispositivos eletrônicos contendo imagens de abuso sexual infantil.

O investigado foi preso em flagrante por posse e armazenamento de material ilícito, e os dispositivos foram apreendidos e passarão por perícia técnica para aprofundar a investigação sobre esse crime específico.