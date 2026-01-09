InícioBrasil
Polícia encontra cemitério clandestino usado para ocultação de cadáveres

Dois corpos foram localizados durante operação na comunidade de Rio das Pedras, Zona Sudoeste do Rio, nesta sexta-feira (9/1)

Ossada humana foi encontrada, mas ainda permanece sem identificação - (crédito: Reprodução/PCERJ)
Policiais civis localizaram, na manhã desta sexta-feira (9/1), um cemitério clandestino na comunidade de Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A operação foi deflagrada a partir de informações de inteligência e um homem foi preso em flagrante com pistola raspada, carregadores e uma motocicleta roubada, além de cadernos de contabilidade com registro de extorsões impostas a comerciantes da comunidade. 

Segundo a PCERJ, as investigações indicam que a área era utilizada por criminosos locais para a execução de vítimas e a ocultação de cadáveres. Até o momento, há informação de que dois cadáveres foram localizados e encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passarão por exames de identificação.

Ao portal G1, a delegada Ellen Souto disse que uma das apurações em andamento está relacionada ao desaparecimento do mototaxista Alan Pereira Martins de Lima, de 19 anos. Nascido e criado em Rio das Pedras, o jovem morava na Rocinha, na Zona Sul do Rio, região que passou a ser dominada pelo Comando Vermelho em 2024. 

Em outubro do ano passado, Alan teria retornado a Rio das Pedras para visitar a namorada. Enquanto estava em uma pizzaria, ele foi reconhedio por um miliciano e levado à localidade conhecida como Areal. Para a polícia, o mototaxista foi executado. "Eles matam as pessoas e somem com os corpos", disse a delegada. 

A polícia aponta que, desde 2021, ao menos 13 pessoas desapareceram em Rio das Pedras e acredita que todas tenham sido mortas por grupos paramilitares que atuam na região. 

 

Por Giovanna Sfalsin
postado em 09/01/2026 21:13
