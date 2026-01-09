Morre Mãe Ana de Ogum, referência do Candomblé no Brasil, aos 85 anos

Morreu, na última quinta-feira (8/1), Mãe Ana de Ogum, uma das mais importantes lideranças do Candomblé no Brasil. Ialorixá respeitada dentro e fora do país, ela faleceu aos 85 anos, deixando um legado reconhecido por comunidades religiosas de diferentes regiões.

Nascida em Salvador (BA), em 1945, com o nome de Ana Maria Araújo Santos, Mãe Ana teve contato com o Candomblé ainda na infância. Aos 9 anos, passou a frequentar a tradicional Casa de Oxumarê, onde se tornou filha de santo da Mãe Simplícia de Ogum. A iniciação no culto aos Orixás ocorreu em 24 de maio de 1960, quando tinha 16 anos, marcando o início de uma caminhada que a levaria ao sacerdócio.

Radicada em São Paulo, Mãe Ana tornou-se a matriarca do Ilê Axé Oju Onirê, localizado no Parque Jacarandá, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. À frente do terreiro, construiu uma atuação sólida e respeitada, orientando filhos e filhas de santo de diversos estados brasileiros e também do exterior, especialmente da Europa.

Mãe Ana de Ogum se destacou pelo compromisso com os fundamentos do Candomblé, pela atenção à vida comunitária e pela transmissão dos saberes ancestrais. Ao longo de décadas, teve papel fundamental no fortalecimento da religião fora do eixo tradicional da Bahia, contribuindo para sua organização e preservação em diferentes territórios.

Para muitos, sua atuação ajudou a garantir a continuidade de tradições de matriz africana em um contexto de desafios e preconceitos históricos.

O sepultamento de Mãe Ana de Ogum está previsto para o sábado (10/1), às 12h30, no Cemitério Vale dos Reis, em Embu das Artes, na Região Metropolitana de São Paulo.

Em comunicado, o Terreiro Ojú Onírè destacou o legado deixado por sua matriarca, lembrando sua fé, sabedoria e compromisso com o sagrado. “Sua presença marcante, seu cuidado com a comunidade e sua firmeza espiritual deixam um legado que jamais será apagado”, diz a nota.

"Com imenso pesar, o Terreiro Ojú Onírè comunica a passagem de sua matriarca, Agba Ana de Ògún.

De trajetória irrefutavelmente ilibada, Agba Ana foi amada e admirada por todos que tiveram a honra de com ela conviver. Mulher de fé inabalável, sabedoria ancestral e profundo compromisso com o sagrado, dedicou sua vida à preservação, ao fortalecimento e à transmissão dos valores, fundamentos e ensinamentos que sustentam nossa tradição.

Sua presença marcante, seu cuidado com a comunidade e sua firmeza espiritual deixam um legado que jamais será apagado.

Nossa mãe, Ana de Ògún seguirá viva na memória, na história e no axé de cada filho, filho e amigo deste terreiro.

Neste momento de dor, o Terreiro Ojú Onírè perde seu pilar central, e o candomblé perde um Marco!

A eterna Dama de ferro…

Iyá Àgbá Ana de Ògún.

Sun re o!"