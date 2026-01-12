Dupla é presa por golpe da falsa entrega de cesta básica para idosa

Uma idosa de 63 anos foi vítima de um golpe de estelionato aplicado por criminosos que se passaram por doadores de cestas básicas e fizeram empréstimos bancários no nome dela, em Uberaba (MG), no Triângulo. O crime levou à prisão em flagrante de dois suspeitos.

De acordo com a Polícia Militar, a filha da vítima acionou os militares ao desconfiar da atitude de três pessoas que haviam ido à casa da mãe, no Bairro Residencial Estância dos Ipês, na quarta-feira (7/1), oferecendo doações mensais de alimentos. Segundo o relato, o grupo afirmou que retornaria na sexta-feira (9/1) para entregar novas cestas, o que levantou suspeitas. Além disso, empréstimos feitos em nome da idosa passaram a aparecer sem autorização.

Durante o deslocamento da equipe até o endereço, os policiais visualizaram um Renault Logan deixando o local em alta velocidade. O veículo conseguiu fugir naquele momento, mas a placa foi repassada à rede de rádio.

Dentro da residência, os militares encontraram dois suspeitos, Ingrid Oliveira Santos, de 21 anos, e Luiz Fernando Araújo da Silva, de 28. Depois de uma conversa, ambos confessaram informalmente que haviam contratado três empréstimos bancários no nome da vítima por meio de um banco digital.

O esquema contava com outros envolvidos. Segundo a PM, um homem identificado como Thiago Ferreira de Almeida é o responsável por fornecer dados pessoais das vítimas, como nome, endereço e telefone. Já Wanderson de Farias Silva, de 49 anos, tem a função de transportar os suspeitos até as casas dos alvos e depois buscá-los.

O modus operandi consistia em convencer a vítima de que seria beneficiada com a doação mensal de cestas básicas. Para isso, os suspeitos pediam que a idosa realizasse um reconhecimento facial, sob a justificativa de cadastro como donatária. A partir desse procedimento, os criminosos abriam contas digitais e contratavam empréstimos em aplicativos bancários.

Ainda conforme o registro policial, foram feitos três empréstimos nos valores de R$ 2.257,94, R$ 9.914,76 e R$ 9.914,76, totalizando R$ 22.087,46, todos em nome da vítima. O dinheiro seria usado para pagar boletos enviados por Thiago, segundo relato de Ingrid.

A idosa afirmou à polícia que não autorizou a abertura de conta nem a contratação de empréstimos. Ingrid Oliveira Santos e Luiz Fernando Araújo da Silva receberam voz de prisão em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Eles foram levados à delegacia de plantão.

O veículo utilizado no crime foi encontrado abandonado em outra rua e apreendido. A polícia constatou que o carro havia sido alugado no Rio de Janeiro, no Bairro Bangu, em nome de Thiago Ferreira de Almeida, apontado como suspeito de comandar o esquema.

Celulares usados pelos presos também foram apreendidos e entregues à Polícia Civil. As investigações continuam para localizar e prender Wanderson de Farias Silva e Thiago Ferreira de Almeida.