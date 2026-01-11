InícioBrasil
Paraná

Tornado atinge cidade do Paraná com ventos de 180km/h e destrói casas

De acordo com a Defesa Civil, ao menos 350 residências foram atingidas e duas pessoas ficaram feridas

Ventos de até 180km/h deixaram rastro de destruição no sábado (10) - (crédito: Reprodução X)
Ventos de até 180km/h deixaram rastro de destruição no sábado (10) - (crédito: Reprodução X)

Um tornado atingiu a cidade de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no sábado (10/1). Os ventos chegaram a 180 km/h e o fenômeno foi classificado na categoria F2 na Escala Fujita pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

De acordo com a Defesa Civil, cerca de 350 casas foram atingidas, duas pessoas ficaram feridas e duas famílias foram desalojadas. Também foram registradas queda de árvores, danos à rede elétrica, e desabamentos.

Imagens nas redes sociais mostram a nuvem em formato de funil levando pedaços de galhos. Todo o estado do Paraná está sob alerta laranja de tempestades, com riscos de temporais neste domingo (11).

 

A Escala Fujita é utilizada desde 2007 em diversos países para medir a gravidade de tornados com base nos danos causados. Ela vai de EF0 a EF5, colocando o tornado em Curitiba na categoria de “danos consideráveis”.

Em 2025, a região sofreu com outros três tornados, que deixaram centenas de feridos, seis mortos e graves danos às cidades. Em novembro, o município de Rio Bonito do Iguaçu foi arrasado por um tornado de categoria F4, indicando "danos devastadores".

postado em 11/01/2026 17:49 / atualizado em 11/01/2026 21:42
