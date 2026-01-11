Buscas por irmãos ultrapassam 150 horas no Maranhão, diz governador

Sobre o estado de saúde do primo dos irmãos, Wanderson Kauã, 8, Brandão afirma que a Perícia Oficial está realizando a análise psicológica e social com a criança, que está sob cuidados médicos. De acordo com o governador, Kauã passou por um "forte trauma".
Voluntários também encontram roupas infantis durante as buscas de hoje (11/1). Junto ao vestuário, foram achadas uma latinha de comida enlatada e uma xícara.
Os três estavam desaparecidos desde o domingo passado (4/1) quando saíram para brincar no povoado. Wanderson foi encontrado e resgatado com vida na última quarta-feira (7/1). O garoto estava fraco, debilitado e abatido.
Ainda no último sábado (10/1) durante as buscas, policiais encontraram fezes humanas e rastros de pegadas supostamente infantis a 5 km do povoado. Os fragmentos de fezes serão analisados.
