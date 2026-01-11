Buscas por irmãos ultrapassam 150 horas no Maranhão, diz governador

Os irmãos Ágata, de 6 anos, e Allan, 4, saíram para brincar no último domingo em uma área de mata densa, e seguem desaparecidos - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), atualizou informações sobre o desaparecimento dos irmãos Ágatha Isabelly, 6, e Allan Michel, 4, nas redes sociais. De acordo com Brandão, as buscas passam de 150 horas ininterruptas na região do povoado de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal (MA).

"Todos os esforços de equipe, equipamentos modernos e muito apoio do município e da comunidade estão sendo destinados nas buscas. Temos mais de 500 pessoas envolvidas. Não vamos parar até encontrar os irmãos", afirma o governador.



Sobre o estado de saúde do primo dos irmãos, Wanderson Kauã, 8, Brandão afirma que a Perícia Oficial está realizando a análise psicológica e social com a criança, que está sob cuidados médicos. De acordo com o governador, Kauã passou por um "forte trauma".

Voluntários também encontram roupas infantis durante as buscas de hoje (11/1). Junto ao vestuário, foram achadas uma latinha de comida enlatada e uma xícara.

Os três estavam desaparecidos desde o domingo passado (4/1) quando saíram para brincar no povoado. Wanderson foi encontrado e resgatado com vida na última quarta-feira (7/1). O garoto estava fraco, debilitado e abatido.

Ainda no último sábado (10/1) durante as buscas, policiais encontraram fezes humanas e rastros de pegadas supostamente infantis a 5 km do povoado. Os fragmentos de fezes serão analisados.

