Rio remove escada com 'vista instagramável' por risco de desabamento

A prefeitura do Rio de Janeiro removeu nesta terça-feira (13/1), uma escada de vidro com vista para a orla do Leblon, construída sem licença ou aprovação técnica em restaurante no Vidigal, na Zona Sul da capital fluminense.

Conhecida como "escada do infinito", a estrutura localizada no Mirante do Arvrão foi construída para que visitantes e turistas fizessem fotos com a vista livre. A escada media cinco metros de comprimento, tinha doze degraus até o topo e um guarda-corpo de 1,1 metro, pesando aproximadamente uma tonelada.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), a estrutura, instalada a 25 metros de altura em relação ao terreno mais próximo, poderia ser comprometida pela maresia. A Prefeitura do Rio de Janeiro foi informada sobre a escada na última sexta-feira (9/1) e interditou o local no dia seguinte.

"Além de não possui licença e colocar em risco os frequentadores, a região sofre a influência da maresia, o que poderia comprometer a estrutura da escada a médio prazo. O caminho para a instalação de equipamentos é a regularização. A SEOP está atenta e as denúncias enviadas para a Central de Atendimento 1746 são sempre tratadas por nós", afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior, em nota publicada no site da prefeitura.

Os responsáveis pela estrutura defendiam que a escada teria capacidade para suportar até 600kg. Com quase 800 mil seguidores no Instagram, a página do restaurante compartilhava imagens de visitantes no local. "É um convite pra subir, sentir o clima e ver o Rio de Janeiro de um outro ângulo", escreveram.

Técnicos da prefeitura, no entanto, afirmaram que a escada apresentava estrutura "extremamente instável". Segundo a pasta, ao ser notificado, o proprietário do local contribuiu com a fiscalização e com o trabalho das equipes municipais.