PF mira empresários ligados ao Banco Master e bloqueia R$ 5,7 bilhões

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14/1), a segunda fase da operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de emissão de títulos de crédito falsos dentro do Sistema Financeiro Nacional. Além de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a ação também alcança endereços vinculados aos empresários Nelson Tanure e João Carlos Mansur.



Ao todo, os agentes cumprem 42 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e Bahia. As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também determinou o bloqueio de bens e valores que, somados, ultrapassam R$ 5,7 bilhões.

A investigação apura indícios de gestão fraudulenta, organização criminosa, manipulação de mercados e lavagem de capitais. A operação tem como foco instituições financeiras suspeitas de estruturar operações irregulares envolvendo títulos de crédito sem lastro.

No caso de Daniel Vorcaro, as buscas se estendem a imóveis ligados a familiares do banqueiro. Ele já havia sido preso em novembro de 2025, durante a primeira fase da Compliance Zero, quando foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos no momento em que embarcaria para Dubai.

