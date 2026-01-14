InícioBrasil
CASO BANCO MASTER

Cunhado de Vorcaro é preso temporariamente ao tentar embarcar para Dubai

Empresário era alvo de busca e apreensão, mas acabou sendo detido antes de embarcar para o exterior. Ele foi solto posteriormente

O cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, foi preso pela PF na manhã desta quarta-feira (14/1) - (crédito: Reprodução/LinkedIn/Fabiano Zettel)
O cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, foi preso pela PF na manhã desta quarta-feira (14/1) - (crédito: Reprodução/LinkedIn/Fabiano Zettel)

A Polícia Federal prendeu temporariamente, na manhã desta quarta-feira (14/1),  Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro. A ação faz parte da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e que tem desdobramentos em vários estados do país. Zettel foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando ele se preparava para embarcar em um voo com destino a Dubai. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo informações da PF, as autoridades cumpriram 42 mandados de busca e apreensão, além de adotarem medidas de bloqueio de bens que somam mais de R$ 5,7 bilhões. As diligências ocorrem em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, em endereços ligados a investigados no caso. 

Entre os alvos estão parentes próximos a Vorcaro, como o pai, a irmã e o cunhado. Fabiano Campos Zettel foi detido pelas autoridades aeroportuárias e pela PF, mas foi liberado após os procedimentos vinculados à operação. As informações são do jornal Folha de São Paulo

A operação Compliance Zero mira um suposto esquema de emissão de títulos de crédito fraudulentos e outras irregularidades financeiras atribuídas ao Banco Master, que já levou à liquidação extrajudicial da instituição pelo Banco Central e à prisão, em novembro de 2025, do próprio Vorcaro quando ele tentava sair do Brasil em um jato particular — episódio que também ocorreu no Aeroporto de Guarulhos, enquanto Vorcaro também tentava embarcar para Dubai. 

A investigação aponta ainda para a possível emissão de CDBs com promessas de rendimentos muito acima do mercado e um esquema de aplicação e desvio de recursos que pode envolver cifras bilionárias, estimadas em até R$ 12 bilhões segundo autoridades federais. 

O Correio não localizou a defesa de Fabiano Campos Zettel.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

Por Jéssica Andrade
postado em 14/01/2026 08:57 / atualizado em 14/01/2026 09:10
SIGA
x