Cunhado de Vorcaro é preso temporariamente ao tentar embarcar para Dubai

O cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, foi preso pela PF na manhã desta quarta-feira (14/1) - (crédito: Reprodução/LinkedIn/Fabiano Zettel)

A Polícia Federal prendeu temporariamente, na manhã desta quarta-feira (14/1), Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro. A ação faz parte da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e que tem desdobramentos em vários estados do país. Zettel foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando ele se preparava para embarcar em um voo com destino a Dubai.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações da PF, as autoridades cumpriram 42 mandados de busca e apreensão, além de adotarem medidas de bloqueio de bens que somam mais de R$ 5,7 bilhões. As diligências ocorrem em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, em endereços ligados a investigados no caso.

Entre os alvos estão parentes próximos a Vorcaro, como o pai, a irmã e o cunhado. Fabiano Campos Zettel foi detido pelas autoridades aeroportuárias e pela PF, mas foi liberado após os procedimentos vinculados à operação. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

A operação Compliance Zero mira um suposto esquema de emissão de títulos de crédito fraudulentos e outras irregularidades financeiras atribuídas ao Banco Master, que já levou à liquidação extrajudicial da instituição pelo Banco Central e à prisão, em novembro de 2025, do próprio Vorcaro quando ele tentava sair do Brasil em um jato particular — episódio que também ocorreu no Aeroporto de Guarulhos, enquanto Vorcaro também tentava embarcar para Dubai.

A investigação aponta ainda para a possível emissão de CDBs com promessas de rendimentos muito acima do mercado e um esquema de aplicação e desvio de recursos que pode envolver cifras bilionárias, estimadas em até R$ 12 bilhões segundo autoridades federais.

O Correio não localizou a defesa de Fabiano Campos Zettel.