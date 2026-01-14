Polícia investiga hipótese de sequestro de irmãos que desapareceram no MA

Os irmãos Ágata, 6 anos, e Allan, 4, (a direita) e o primo Wanderson Kauã (na esquerda) - (crédito: Redes sociais)

A ausência de vestígios na área de mata fechada levou investigadores a incluir a hipótese de sequestro entre as linhas de apuração do desaparecimento dos irmãos Ágata Isabelle, 6 anos, Allan Michael, 4. Fontes da segurança pública envolvidas nas buscas confirmaram a avaliação à reportagem.

As buscas completaram 11 dias nesta quarta-feira (14/1). Sem qualquer rastro na mata, a força-tarefa entrou em uma nova etapa, com a presença de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) no Lago Limpo, indicado como um dos locais por onde as crianças teriam passado enquanto estavam perdidas na região.

Os mais de 400 membros das forças de segurança e 600 voluntários percorreram incontáveis quilômetros na área de mata fechada e de difícil acesso. Apesar das denúncias recebidas pelos agentes, todas eram falsas. Segundo fontes da segurança, a linha de sequestro começou a se estreitar nesta quarta-feira. A comunidade que conhece a área questiona. “Se estivessem na mata, teriam achado, pelo menos algum vestígio”, disparou um ajudante das buscas.

Duas bases operacionais foram montadas em pontos estratégicos — uma no povoado e outra próximo à área onde o primo dos irmãos, Wanderson Kauã, 8, foi encontrado, na quarta-feira (7/1). O sobrevivente foi localizado fraco, debilitado e abatido. Ele passa por acompanhamento psicológico para auxiliar na coleta de informações que levem à elucidação do caso.

Restrição

À noite, a estratégia é a mesma. Os agentes permanecem na base à espera de informações e saem a qualquer hora da madrugada para averiguar.

O limite não é a falta de tecnologia, mas o acesso. Veículos só conseguem chegar até o povoado São Sebastião dos Pretos. Dali em diante, não há estrada. A busca segue a pé ou em motocicletas, em uma área de mata fechada.