Mergulhadores vasculham lago em busca de irmãos desaparecidos no Maranhão

Os irmãos Ágata, 6 anos, e Allan, 4, (a direita) e o primo Wanderson Kauã (na esquerda) - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

As buscas pelos irmãos Ágatha Isabelly, 6 anos, e Allan Michael, 4, que desapareceram há 11 dias, em Bacabal, no interior do Maranhão, avançaram para uma nova etapa nesta quarta-feira (14/1), com o início de uma operação de mergulho no Lago Limpo, indicado como um dos locais por onde as crianças teriam passado enquanto estavam perdidas na região da mata.

A ação é conduzida por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) e ocorre após dias de busca terrestre sem a localização de nenhum vestígio. O lago fica nas proximidades da comunidade São Sebastião dos Pretos e passou a ser prioridade a partir do relato de Wanderson Kauã, primo das crianças, que também havia desaparecido, mas foi encontrado com vida na quarta-feira (7). Segundo o menino, ele deixou os primos próximos ao lago para sair em busca de ajuda.

De acordo com o CBMMA, quatro mergulhadores atuam no local, realizando um pente-fino para descartar ou confirmar a hipótese de afogamento. O Lago Limpo tem cerca de 300 metros quadrados e profundidade média de 1,20 metro. A expectativa é de que toda a área seja mapeada em até três dias, com o uso de mergulhos progressivamente mais profundos.

Além da operação aquáticas, as equipes seguem percorrendo a mata e outros corpos d'água na região, que é cercada pelo rio Mearum e por outros lagos. Até o momento, segundo os bombeiros, não foram encontrados novos indícios que levem ao paradeiro das crianças.

O prefeito de Bacabal, Roberto Costa (MDB), acompanhou o início dos trabalhos no lago e afirmou, em publicação nas redes sociais, que as buscas seguem de forma ininterrupta. "Esse é o trabalho que estamos fazendo incansavelmente em várias frentes para que possamos continuar com as esperanças cada vez mais renovadas em encontrá-los. Com fé em Deus a gente vai conseguir ainda esse objetivo", disse.

A força-tarefa reúne profissionais do Corpo de Bombeiros, das polícias Civil e Militar, da Força Estadual Integrada de Segurança Pública, além do Exército Brasileiro e do Batalhão Ambiental. O trabalho também conta com cães farejadores certificados nacionalmente e com apoio de bombeiros dos estados do Pará e do Ceará, que chegaram a Bacabal para reforçar a operação, agora organizada por quadrantes e com uso de tecnologia.

Como parte das medidas para intensificar as buscas, a prefeitura anunciou uma recompensa de R$ 20 mil para quem fornecer informações corretas que levem à localização das crianças.

Entenda

Ágatha Isabelly e Allan Michael desapareceram na tarde de domingo, 4 de janeiro, após saírem para brincar na comunidade de São Sebastião dos Pretos, acompanhados do primo mais velho. Wanderson Kauã foi encontrado com escoriações compatíveis com o período em que permaneceu perdido na mata e passa por acompanhamento psicológico e social. De acordo com o governo do Maranhão, não há indícios de que ele tenha sofrido violência sexual.