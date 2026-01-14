Macaco-bugio chama a atenção de fiéis ao 'participar' de missa - (crédito: Reprodução)

Um macaco-bugio, também conhecido como macaco-uivador, foi flagrado dentro de uma paróquia em Juíz de Fora (MG), durante a celebração de uma missa.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o animal dentro da Comunidade Nossa Senhora da Visitação, da Paróquia Mãe de Deus, no Bairro Tiguera, na Zona Sul da cidade. O animal surpreendeu os fiéis ao fazer sons que acompanhavam as músicas e orações. Além disso, o vídeo, divulgado pelo portal G1, mostra o macaco em cima de bancos de madeira do local.

Veja as interações do macaco-bugio durante a celebração da missa em Juíz de Fora:

Não há informações sobre a data exata do episódio. No entanto, José Mauro, responsável pela capela, informou ao G1 que o macaco é presença frequente nos cultos de domingo. De acordo com ele, as imagens são verídicas.

"Ele é tranquilo, obedece às pessoas e aparece praticamente todos os domingos, na hora da missa. Entra, fica no meio, às vezes sai e depois volta. Dá a mão e sai agarrado comigo. É um macaco muito dócil", disse o responsável. Ele ainda confirmou que o primata não protagonizou cenas de agressividade.

Independentemente de atitudes consideradas como tranquilas, algumas medidas de cuidado devem ser tomadas. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, o bugio não pode, em nenhuma hipótese, ser adotado como animal de estimação pois apresenta risco de ataque.

Caso uma investida aconteça, atendimento médico imediato deve ser procurado. Um registro das características do animal também é importante, como por meio de fotos, por exemplo. Em caso de presenças encontradas fora do habitat natural, é indicado que os bombeiros sejam contatados pelo telefone 193.