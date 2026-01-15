Homem é morto enquanto ordenhava leite; suspeito troca tiros com a PM

Um homem de 46 anos foi morto a tiros na manhã dessa quarta-feira (14/1), no distrito de Campo Alegre, zona rural de Resplendor (MG), Região do Vale do Rio Doce. Depois do homicídio, o suspeito, de 30 anos, trocou tiros com a Polícia Militar e fugiu para uma área de mata.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a PM, a corporação foi acionada por volta das 6h30 para atender a ocorrência de homicídio consumado em um sítio da localidade conhecida como Sítio União. No local, foi apurado que a vítima realizava a ordenha de leite em um curral quando foi surpreendida por um homem que chegou a pé e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico em Alto Rio Novo (ES), mas morreu. Durante as buscas, os militares localizaram o suspeito, que atirou contra a equipe policial ao perceber a aproximação. Houve revide dos militares, e o homem conseguiu fugir em direção a uma área de mata. Apesar de não ter sido localizado até o momento, o suspeito já foi identificado, segundo a PM.

No local do crime, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, que teria sido utilizada no homicídio, além de um carregador, um telefone celular e uma bermuda pertencentes ao autor. Na residência da vítima, foram encontrados e recolhidos um revólver calibre .22 e munições.

Uma aeronave da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi usada em apoio às buscas na região. As diligências continuam com o objetivo de localizar e prender o suspeito, além de esclarecer completamente as circunstâncias e a motivação do crime.

Materiais apreendidos

1 pistola calibre 9 mm

1 carregador de pistola 9 mm

1 aparelho celular

1 bermuda

1 revólver calibre .22

15 munições calibre .22

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular