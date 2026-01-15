Corretora de imóveis desaparece após descer ao subsolo do prédio onde mora

A corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, momentos antes de desaparecer após sair do elevador - (crédito: Reprodução / X / @hbj_r77032)

A corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, está desaparecida desde o dia 17 de dezembro. Moradora de Caldas Novas, na região sul do estado de Goiás, foi vista pela última vez no prédio onde mora com família, no centro da cidade.

Em entrevista ao portal G1, a mãe de Daiane, Nilse Alves Pontes, de 61 anos, conta que não há quaisquer informações sobre o paradeiro dela. O último registro da filha foi feito pela câmera de segurança do elevador. As imagens mostram Daiane ao entrar no espaço, de bermuda e chinelos, com o celular na mão.

Veja um registro feito por câmeras de segurança da última vez em que Daiane foi vista:

A corretora de imóveis está desaparecida há quase um mês, em um prédio residencial em Caldas Novas, Goiás, após ir ao subsolo verificar falta de luz.#Brasil #Brazil pic.twitter.com/Os9z5dvCH6 — Hugo Borges (@hbj_r77032) January 14, 2026

Logo em seguida, ela saca o celular, e grava um vídeo. De acordo com a mãe, o conteúdo foi gravado para uma amiga, mas não chegou a ser enviado. Ao sair do elevador, ela não foi mais vista. A família informou ao G1 que Daiane se dirigia ao subsolo para acessar o quadro de luz. O apartamento, naquele dia, estava sem luz. O desaparecimento aconteceu por volta das 19h.

Em contato com o Correio, a Polícia Civil de Goiás informou que a delegacia da cidade investiga o caso. De acordo com a corporação, testemunhas já foram ouvidas. "As investigações estão em andamento com o intuito de localizar o maior número de informações e identificar a causa/motivo do desaparecimento, bem como o possível paradeiro da mulher vítima. O procedimento está sob sigilo", informou.

Busca por respostas e dificuldade de entendimento da situação

Nilce cobra respostas pela localização da filha. "A partir do momento em que a porta do elevador abre no subsolo, a gente não tem mais notícia dela", afirmou a mãe. Ela ainda conta não ter encontrado a filha ao chegar no apartamento. A casa estava com a porta trancada, apesar de Daiane ter deixado aberta ao sair.

A filha da corretora, de 17 anos, também tentou encontrá-la e um boletim de ocorrência foi aberto na mesma noite.

Nilse conta que a última imagem feita pelas câmeras mostra Daiane gravando um vídeo que não foi enviado a amiga. A mãe explica que isso pode indicar uma possível interrupção da gravação "de forma repentina".

Ela ainda destacou que Daiane tinha desavenças com outros moradores. "Tivemos no ano de 2025 muitos problemas que geraram processos contra o condomínio do prédio onde moramos. Processos que tramitam na justiça de Caldas", afirmou.

Um carro de som circula na cidade para cobrar providências das autoridades, de acordo com Nilse, que paga pelo serviço. A mãe conta que uma manifestação por respostas foi feita em Caldas Novas. Outro protesto está marcado para acontecer em Uberlândia, terra natal de Daiane, na Praça Tubal Vilela, neste sábado (17), às 16h.

"Uma cidade 100% turística, como Caldas Novas, como uma pessoa pode desaparecer sem deixar nenhum sinal? Eu não tenho mais para onde procurar, a não ser buscar a mídia e as autoridades", desabafou a idosa.