Felca expõe ameaças após mudanças no Roblox: "Vou te matar"

Felca é alvo de ataques após Roblox atualizar diretrizes de segurança para crianças - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O influenciador digital Felca, conhecido por levantar o debate sobre “adultização” e por denunciar a exploração sexual de crianças nas redes sociais, tornou-se alvo de ataques após a atualização nas políticas de segurança do Roblox, plataforma usada majoritariamente pelo público infantil.

Em uma série de stories publicados na madrugada desta quinta-feira (15/1), Felca afirmou que passou a receber mensagens agressivas depois que o jogo proibiu o uso do chat de voz por crianças menores de treze anos. Segundo Felca, jovens usuários o responsabilizaram diretamente pela mudança.

“Estou sendo atacado por crianças na minha DM porque o Roblox tirou o chat de voz”, afirmou o influenciador. Na sequência, ele compartilhou capturas de tela com ameaças e ofensas que recebeu.

Entre as mensagens, há frases como “Felca, eu vou te matar” e “você não tem direito de proibir nada das crianças”.

O que mudou no Roblox

No início da semana, o Roblox anunciou a aplicação da exigência de verificação de idade para acesso ao chat no Brasil. Para seguir a regulamentação do país, crianças menores de 13 anos terão que solicitar aprovação dos pais para utilizar o chat. Desde o final de 2025, essa medida está sendo implementada em outros paíse como Austrália, Nova Zelândia e Holanda.

Apesar do objetivo declarado de reforçar a segurança, a atualização provocou forte reação entre usuários mais jovens, que passaram a se mobilizar dentro do jogo contra a decisão.

Nas redes brasileiras e dentro da própria plataforma, parte do público passou a associar a mudança ao trabalho de Felca. Isso porque o influenciador foi um dos nomes mais ativos nas denúncias envolvendo Hytalo Santos. O caso trouxe à tona discussões sobre a exploração sexual de crianças na internet.

No entanto, não há qualquer evidência de que Felca tenha participação nas decisões da empresa. Ainda assim, seu nome acabou vinculado à atualização, o que desencadeou a onda de ataques.

















