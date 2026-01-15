Helicóptero a serviço do governo é alvo de disparos no Rio de Janeiro

O helicóptero precisou fazer um pouso de emergência no Grupamento Aeromóvel de Niterói - (crédito: flickr Contando Estrelas)

Um helicóptero contratado pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) foi alvo de disparos nesta quarta-feira, 14, enquanto sobrevoava a região do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Um homem que estava a bordo da aeronave, prestador de serviço da empresa contratada pela companhia, foi atingido de raspão na panturrilha. A Polícia Civil diz que investiga o caso (veja mais abaixo).

O helicóptero precisou fazer um pouso de emergência no Grupamento Aeromóvel de Niterói. A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, recebeu atendimento médico e está em estado estável e fora de risco, informou a Cedae.

Os nomes do rapaz atingido e da empresa onde ele trabalha não foram informados por motivos de segurança.

No momento em que o helicóptero foi alvejado, a empresa contratada pela Cedae fazia um monitoramento ambiental dos rios Macacu e Guapiaçu, que são mananciais do Sistema Imunana-Laranjal.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 78ª DP (Fonseca) investiga o caso. "Agentes realizam diligências até a unidade médica e outras ações estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos".

Como as investigações estão em andamento, não se sabe ainda o motivo dos disparos nem a autoria.

No dia anterior, no entanto, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital realizaram uma operação em São Gonçalo contra o crime organizado da região. Durante a ação, Eles entraram no Complexo do Salgueiro, trocaram tiros com criminosos e chegaram a recuperar três veículos de luxo usados por integrantes do Comando Vermelho.

Aumento de ataque às aeronaves no Rio

Os ataques às aeronaves blindadas da polícia aumentaram em 1800%, informou a Polícia Civil em nota, mas sem detalhar a quantidade exata de episódios e o período avaliado para o comparativo.

Em março do ano passado, o copiloto Felipe Marques Monteiro levou um tiro na cabeça durante uma ação policial em Vila Aliança, na zona oeste do Rio. Ele ficou nove meses internado e recebeu alta no último mês de dezembro.

No mês anterior, em fevereiro, um helicóptero da Polícia Militar foi atingido durante uma operação na Cidade Alta, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, e precisou fazer um pouso forçado.

"Esse é um modus operandi das facções criminosas que atiram para impedir a presença das forças de segurança nas proximidades das comunidades", afirmou a polícia.