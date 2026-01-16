Bolsa Família: veja o calendário anual de pagamentos em 2026

O governo federal divulgou o calendário anual de pagamentos do Bolsa Família. Os repasses seguem o modelo tradicional, organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), com liberações escalonadas ao longo de cada mês. A medida busca evitar aglomerações e garantir que as famílias beneficiárias consigam acessar o valor de forma organizada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A seguir, confira as datas de pagamento mês a mês, separadas pelo final do NIS.
Janeiro
-
NIS final 1: dia 19
-
NIS final 2: dia 20
-
NIS final 3: dia 21
-
NIS final 4: dia 22
-
NIS final 5: dia 23
-
NIS final 6: dia 26
-
NIS final 7: dia 27
-
NIS final 8: dia 28
-
NIS final 9: dia 29
-
NIS final 0: dia 30
Fevereiro
-
NIS final 1: dia 12
-
NIS final 2: dia 13
-
NIS final 3: dia 18
-
NIS final 4: dia 19
-
NIS final 5: dia 20
-
NIS final 6: dia 23
-
NIS final 7: dia 24
-
NIS final 8: dia 25
-
NIS final 9: dia 26
-
NIS final 0: dia 27
Março
-
NIS final 1: dia 18
-
NIS final 2: dia 19
-
NIS final 3: dia 20
-
NIS final 4: dia 23
-
NIS final 5: dia 24
-
NIS final 6: dia 25
-
NIS final 7: dia 26
-
NIS final 8: dia 27
-
NIS final 9: dia 30
-
NIS final 0: dia 31
Abril
-
NIS final 1: dia 16
-
NIS final 2: dia 17
-
NIS final 3: dia 20
-
NIS final 4: dia 22
-
NIS final 5: dia 23
-
NIS final 6: dia 24
-
NIS final 7: dia 27
-
NIS final 8: dia 28
-
NIS final 9: dia 29
-
NIS final 0: dia 30
Maio
-
NIS final 1: dia 18
-
NIS final 2: dia 19
-
NIS final 3: dia 20
-
NIS final 4: dia 21
-
NIS final 5: dia 22
-
NIS final 6: dia 25
-
NIS final 7: dia 26
-
NIS final 8: dia 27
-
NIS final 9: dia 28
-
NIS final 0: dia 29
Junho
-
NIS final 1: dia 17
-
NIS final 2: dia 18
-
NIS final 3: dia 19
-
NIS final 4: dia 22
-
NIS final 5: dia 23
-
NIS final 6: dia 24
-
NIS final 7: dia 25
-
NIS final 8: dia 26
-
NIS final 9: dia 29
-
NIS final 0: dia 30
Julho
-
NIS final 1: dia 20
-
NIS final 2: dia 21
-
NIS final 3: dia 22
-
NIS final 4: dia 23
-
NIS final 5: dia 24
-
NIS final 6: dia 27
-
NIS final 7: dia 28
-
NIS final 8: dia 29
-
NIS final 9: dia 30
-
NIS final 0: dia 31
Agosto
-
NIS final 1: dia 18
-
NIS final 2: dia 19
-
NIS final 3: dia 20
-
NIS final 4: dia 21
-
NIS final 5: dia 24
-
NIS final 6: dia 25
-
NIS final 7: dia 26
-
NIS final 8: dia 27
-
NIS final 9: dia 28
-
NIS final 0: dia 31
Setembro
-
NIS final 1: dia 17
-
NIS final 2: dia 18
-
NIS final 3: dia 21
-
NIS final 4: dia 22
-
NIS final 5: dia 23
-
NIS final 6: dia 24
-
NIS final 7: dia 25
-
NIS final 8: dia 28
-
NIS final 9: dia 29
-
NIS final 0: dia 30
Outubro
-
NIS final 1: dia 19
-
NIS final 2: dia 20
-
NIS final 3: dia 21
-
NIS final 4: dia 22
-
NIS final 5: dia 23
-
NIS final 6: dia 26
-
NIS final 7: dia 27
-
NIS final 8: dia 28
-
NIS final 9: dia 29
-
NIS final 0: dia 30
Novembro
-
NIS final 1: dia 16
-
NIS final 2: dia 17
-
NIS final 3: dia 18
-
NIS final 4: dia 19
-
NIS final 5: dia 23
-
NIS final 6: dia 24
-
NIS final 7: dia 25
-
NIS final 8: dia 26
-
NIS final 9: dia 27
-
NIS final 0: dia 30
Dezembro
-
NIS final 1: dia 10
-
NIS final 2: dia 11
-
NIS final 3: dia 14
-
NIS final 4: dia 15
-
NIS final 5: dia 16
-
NIS final 6: dia 17
-
NIS final 7: dia 18
-
NIS final 8: dia 21
-
NIS final 9: dia 22
-
NIS final 0: dia 23
Os valores ficam disponíveis para saque ou movimentação pelo aplicativo Caixa Tem, e o beneficiário deve ficar atento ao número final do NIS para não perder o prazo.
Saiba Mais
- Brasil Dia Municipal do Orgulho LGBT é criado em Belo Horizonte
- Brasil Capital brasileira inova e vai treinar cães farejadores com órgãos doados
- Brasil AGU cria grupo de trabalho para investigar apagão em SP
- Brasil Delegada acusada de namorar líder do PCC é presa em operação
- Brasil Suspeito de mandar matar jovem após gesto associado a facção é preso
- Brasil Dupla em moto mata homem e cachorro em ponto de ônibus