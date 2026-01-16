InícioBrasil
Bolsa Família: veja o calendário anual de pagamentos em 2026

Pagamentos seguem o final do NIS e são liberados de forma escalonada ao longo de cada mês para milhões de famílias beneficiárias

Os valores ficam disponíveis para saque ou movimentação pelo aplicativo Caixa Tem - (crédito: Foto: Lyon Santos/Agência Brasil)
O governo federal divulgou o calendário anual de pagamentos do Bolsa Família. Os repasses seguem o modelo tradicional, organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), com liberações escalonadas ao longo de cada mês. A medida busca evitar aglomerações e garantir que as famílias beneficiárias consigam acessar o valor de forma organizada.

A seguir, confira as datas de pagamento mês a mês, separadas pelo final do NIS.

Janeiro

  • NIS final 1: dia 19

  • NIS final 2: dia 20

  • NIS final 3: dia 21

  • NIS final 4: dia 22

  • NIS final 5: dia 23

  • NIS final 6: dia 26

  • NIS final 7: dia 27

  • NIS final 8: dia 28

  • NIS final 9: dia 29

  • NIS final 0: dia 30

Fevereiro

  • NIS final 1: dia 12

  • NIS final 2: dia 13

  • NIS final 3: dia 18

  • NIS final 4: dia 19

  • NIS final 5: dia 20

  • NIS final 6: dia 23

  • NIS final 7: dia 24

  • NIS final 8: dia 25

  • NIS final 9: dia 26

  • NIS final 0: dia 27

Março

  • NIS final 1: dia 18

  • NIS final 2: dia 19

  • NIS final 3: dia 20

  • NIS final 4: dia 23

  • NIS final 5: dia 24

  • NIS final 6: dia 25

  • NIS final 7: dia 26

  • NIS final 8: dia 27

  • NIS final 9: dia 30

  • NIS final 0: dia 31

Abril

  • NIS final 1: dia 16

  • NIS final 2: dia 17

  • NIS final 3: dia 20

  • NIS final 4: dia 22

  • NIS final 5: dia 23

  • NIS final 6: dia 24

  • NIS final 7: dia 27

  • NIS final 8: dia 28

  • NIS final 9: dia 29

  • NIS final 0: dia 30

Maio

  • NIS final 1: dia 18

  • NIS final 2: dia 19

  • NIS final 3: dia 20

  • NIS final 4: dia 21

  • NIS final 5: dia 22

  • NIS final 6: dia 25

  • NIS final 7: dia 26

  • NIS final 8: dia 27

  • NIS final 9: dia 28

  • NIS final 0: dia 29

Junho

  • NIS final 1: dia 17

  • NIS final 2: dia 18

  • NIS final 3: dia 19

  • NIS final 4: dia 22

  • NIS final 5: dia 23

  • NIS final 6: dia 24

  • NIS final 7: dia 25

  • NIS final 8: dia 26

  • NIS final 9: dia 29

  • NIS final 0: dia 30

Julho

  • NIS final 1: dia 20

  • NIS final 2: dia 21

  • NIS final 3: dia 22

  • NIS final 4: dia 23

  • NIS final 5: dia 24

  • NIS final 6: dia 27

  • NIS final 7: dia 28

  • NIS final 8: dia 29

  • NIS final 9: dia 30

  • NIS final 0: dia 31

Agosto

  • NIS final 1: dia 18

  • NIS final 2: dia 19

  • NIS final 3: dia 20

  • NIS final 4: dia 21

  • NIS final 5: dia 24

  • NIS final 6: dia 25

  • NIS final 7: dia 26

  • NIS final 8: dia 27

  • NIS final 9: dia 28

  • NIS final 0: dia 31

Setembro

  • NIS final 1: dia 17

  • NIS final 2: dia 18

  • NIS final 3: dia 21

  • NIS final 4: dia 22

  • NIS final 5: dia 23

  • NIS final 6: dia 24

  • NIS final 7: dia 25

  • NIS final 8: dia 28

  • NIS final 9: dia 29

  • NIS final 0: dia 30

Outubro

  • NIS final 1: dia 19

  • NIS final 2: dia 20

  • NIS final 3: dia 21

  • NIS final 4: dia 22

  • NIS final 5: dia 23

  • NIS final 6: dia 26

  • NIS final 7: dia 27

  • NIS final 8: dia 28

  • NIS final 9: dia 29

  • NIS final 0: dia 30

Novembro

  • NIS final 1: dia 16

  • NIS final 2: dia 17

  • NIS final 3: dia 18

  • NIS final 4: dia 19

  • NIS final 5: dia 23

  • NIS final 6: dia 24

  • NIS final 7: dia 25

  • NIS final 8: dia 26

  • NIS final 9: dia 27

  • NIS final 0: dia 30

Dezembro

  • NIS final 1: dia 10

  • NIS final 2: dia 11

  • NIS final 3: dia 14

  • NIS final 4: dia 15

  • NIS final 5: dia 16

  • NIS final 6: dia 17

  • NIS final 7: dia 18

  • NIS final 8: dia 21

  • NIS final 9: dia 22

  • NIS final 0: dia 23

Os valores ficam disponíveis para saque ou movimentação pelo aplicativo Caixa Tem, e o beneficiário deve ficar atento ao número final do NIS para não perder o prazo.

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 16/01/2026 13:07
