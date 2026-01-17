Polícia apreende passaporte de argentina acusada de racismo

A argentina teria chamado a vítima de "negro" de forma pejorativa e de "mono", "macaco" em espanhol, além de fazer gestos e sons em referência ao animal. - (crédito: Reprodução/PCERJ)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) apreendeu, neste sábado (17/1) o passaporte de uma turista argentina após acusação de racismo. Vídeo mostra momento em que a advogada, identificada como Agostina Paez, 29 anos, imita gestos e sons de macaco e profere xingamentos contra o funcionário de um bar em Ipanema, no Rio de Janeiro (RJ). Caso aconteceu na noite de quarta-feira (14/1).

Além da apreensão do documento, a mulher também passou a usar tornozeleira eletrônica.

Segundo a PCERJ, o episódio começou com uma briga entre Agostina e o gerente de um bar devido a suposto erro no pagamento da conta. Diante da situação, o homem decidiu olhar as imagens das câmeras de segurança e pediu que ela aguardasse no local. Foi nesse momento que começaram as ofensas.

A mulher iniciou xingamentos discriminatórios e, diante do fato, a vítima passou a gravar as atitudes criminosas da argentina”, diz a nota. Ela teria chamado a vítima de “negro” de forma pejorativa e de “mono”, “macaco” em espanhol, além de fazer gestos e sons em referência ao animal.

Neste sábado, a turista foi à delegacia prestar depoimento e teve o documento retido. Ela foi encaminhada ao sistema prisional para a colocação da tornozeleira eletrônica”, afirma a PCERJ. Investigações seguem em andamento para apuração dos fatos.

