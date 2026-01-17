Desaparecimento de corretora passa a ser investigado como possível homicídio

O desaparecimento da corretora de imóveis Daiane Alves Souza completa um mês neste sábado (17/1), em Caldas Novas, município turístico do interior de Goiás. Os últimos registros da moradora até o momento seriam do elevador do edifício em que morava.
Na sexta-feira, 16, a Polícia Civil informou que o caso passou a ser apurado pelo Grupo Especial de Investigação de Homicídios. Também apontou que realiza uma força-tarefa, com diligências, oitivas, análises técnicas e outras medidas investigativas.
O caso ganhou repercussão pelas circunstâncias do desaparecimento, pois a moradora teria se deslocado ao subsolo do edifício por causa de interrupção no fornecimento de energia. Além disso, teria histórico de conflitos com o síndico.
Daiane move uma ação judicial contra o condomínio desde o ano passado. Ela e o síndico chegaram a participar de uma audiência de conciliação virtual em outubro do ano passado, mas não houve acordo.
A Polícia também anunciou que não irá veicular "informações adicionais" do caso por enquanto. A decisão teria o objetivo "de preservar o sigilo necessário às diligências em curso e evitar prejuízo às apurações".
Um cartaz com a foto de Daiane tem sido veiculado pela polícia, a fim de localizar testemunhas e indícios do paradeiro da corretora.
